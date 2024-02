O argentino, que foi contratado por mais de R$ 20 milhões, sequer viajou para a pré-temporada no Uruguai e atuou junto a equipe alternativa no início do Campeonato Carioca. Sua última partida com a camisa do Vasco foi no empate em 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa, em Bacaxá, na segunda rodada do estadual.