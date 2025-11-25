Vasco mira permanência: quanto falta para escapar do rebaixamento no Brasileirão?

Após cinco derrotas consecutivas e com 42 pontos conquistados e três jogos ainda por disputar, o Vasco entra na reta final do Brasileirão na briga para confirmar sua permanência na Série A. Antes do início da 35ª rodada, um estudo da UFMG apontava que 47 pontos garantiriam 100% de segurança, enquanto com 45 pontos a chance de queda seria de apenas 1,39%, e com 44 pontos, para 9,11%.

O que dizem os números das últimas edições do campeonato?

A análise das últimas dez temporadas mostra que dificilmente um time é rebaixado com 44 pontos — justamente dois a menos do que o Vasco já possui hoje. Em apenas um dos últimos dez campeonatos o primeiro time fora do Z-4 precisou igualar ou superar 45 pontos (Vitória, com 45 em 2016). Veja o recorte:

Primeiros times dentro e fora do Z-4 nos últimos 10 anos

2024 – Bragantino, 44 pontos – Athletico-PR rebaixado com 42 2023 – Bahia, 44 pontos – Santos rebaixado com 43 2022 – Cuiabá, 41 pontos – Ceará rebaixado com 37 2021 – Juventude, 46 pontos – Grêmio rebaixado com 43 2020 – Fortaleza, 41 pontos – Vasco rebaixado com 41 (queda no saldo de gols) 2019 – Ceará, 39 pontos – Cruzeiro rebaixado com 36 2018 – Vasco, 43 pontos – Sport rebaixado com 42 2017 – Vitória, 43 pontos – Coritiba rebaixado com 43 (queda no número de vitórias) 2016 – Vitória, 45 pontos – Internacional rebaixado com 43 2015 – Figueirense, 43 pontos – Avaí rebaixado com 42

A média dos últimos anos reforça o cenário: a linha de corte costuma ficar por volta dos 43 pontos.

Na outra ponta, o caso mais extremo de sobrevivência foi o do Ceará em 2019, que permaneceu com apenas 39 pontos. Já o exemplo mais traumático é o do Coritiba em 2009, que mesmo somando 45 pontos acabou rebaixado após arrancada do Fluminense.

Quantos pontos o Vasco precisa?

Diante do retrospecto, é possível afirmar que a permanência vascaína está próxima. Com 42 pontos, o clube precisa de: uma vitória nos três jogos restantes — chegando a 45 pontos ou 2 empates, chegando a 44.

Próximos desafios do Vasco

O time volta a campo sexta-feira (28), às 19h30, para enfrentar o Internacional, fora de casa. Depois, atua em São Januário contra o Mirassol, na terça-feira (2), às 19h.

