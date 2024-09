Jair, jogador do Vasco, em treino no CT Moacyr Barbosa. (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro

Depois de sete meses desde sua lesão, Jair volta a ser relacionado e viaja com o elenco do Vasco para enfrentar o Cruzeiro pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador rompeu o ligamento do joelho em fevereiro, em partida pelo Campeonato Carioca.

O retorno do volante está cada vez mais próximo. Jair foi reintegrado e voltou a treinar com o elenco na última semana. Apesar de ter sofrido a lesão uma semana depois, o jogador evoluiu rapidamente e deve retornar antes de Paulinho.

Embora esteja disponível para Rafael Paiva, o jogador não deve fazer sua volta aos gramados na partida contra o Cruzeiro. A razão de ter sido relacionado se dá pelo fato do Vasco ter levado todo o elenco para Minas. O clube ficará em Belo Horizonte pela semana por conta do confronto contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Volante Jair em ação no treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama)

Os únicos remanescentes no Rio de Janeiro são os lesionados: Paulinho, Estrella e Adson, que ainda se recuperam. Além deles, JP, GB, Lyncon e Luiz Gustavo estão à disposição do sub-20.

Confira a lista completa de relacionados: