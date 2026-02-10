Confira os principais palpites e a análise completa para Vasco x Bahia nesta quarta-feira, 11 de fevereiro. O duelo acontece no São Januário a partir das 21h30 (horário de Brasília), e será válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance para Vasco x Bahia (11/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite principal recai sobre a quantidade de cartões que podem aparecer ao longo da partida. As duas equipes vêm de compromissos recentes relativamente controlados, com baixa taxa de advertências, apostando mais na organização tática do que em entradas ríspidas. Os sistemas defensivos contam com zagueiros experientes, que costumam fazer o trabalho de marcação com boa leitura de jogo, evitando faltas desnecessárias.

Dentro desse cenário, o Gigante da Colina aparece como o principal indicativo para sustentar o palpite. A equipe tem apresentado jogos mais limpos, e em suas partidas mais recentes não ultrapassou a marca de quatro cartões distribuídos, reforçando a expectativa de um confronto com poucas advertências.

Todos os últimos cinco jogos do cruz-maltino terminaram com menos de 4,5 cartões Três dos últimos cinco compromissos do Tricolor de Aço tiveram, no máximo, quatro cartões Na temporada atual, as duas equipes apresentam baixa incidência de advertências, somando média combinada de apenas 2,83 cartões por partida

Outros palpites para Vasco x Bahia

O segundo melhor palpite recai sobre a possibilidade de as equipes somarem pelo menos dez escanteios na partida. O Bahia apresenta números consistentes nesse mercado, marcando em média 6,5 cantos por jogo e sofrendo cerca de quatro por partida. Além disso, três dos últimos cinco jogos do Time da Colina terminaram com mais de 9,5 escanteios, reforçando a expectativa de um bom volume de bolas paradas ao longo do confronto.

Também se projeta um placar mais elástico, com no mínimo três gols. O Tricolor de Aço tem média ofensiva de 2,3 gols por jogo, enquanto o Almirante registra 1,4 gols nos últimos cinco compromissos, o que indica forte tendência para uma partida movimentada. Esse cenário favorece o mercado de ambos marcam, já que em quatro das últimas cinco vezes em que as equipes se enfrentaram, as duas redes balançaram. Além disso, o visitante marcou e sofreu gols em cinco dos seus últimos seis jogos, fortalecendo ainda mais o prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco venceu sua última partida ao bater o Botafogo por 2 x 0, em duelo válido pelo Campeonato Carioca. Já pelo Brasileirão, a equipe empatou com a Chapecoense em 1 x 1 e, na estreia da competição, acabou sendo derrotada pelo Mirassol por 2 x 1. Agora, o Cruz-Maltino entra em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, desta vez atuando em casa diante da equipe baiana.

Para o confronto, não há novidades em relação aos desfalques. Jair, Mateus Carvalho e Paulo Henrique seguem no departamento médico e continuam fora da partida.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes e Barros; Nuno Moreira, Coutinho, Andres Gomez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia - Momento e escalação

O Bahia enfrentou o Fluminense em seu último compromisso pelo Brasileirão, em uma partida que terminou empatada em 1 x 1. Na estreia da competição, a equipe acabou derrotada pelo Corinthians por 2 x 1 e, assim como o Vasco, entra em campo precisando de uma vitória para recuperar a confiança da torcida após os recentes tropeços.

Para este confronto, o Tricolor Baiano terá um desfalque importante: o centroavante Dell, expulso no último jogo após receber cartão vermelho. Além disso, Ruan Pablo segue no departamento médico e permanece fora da equipe.

Provável escalação do Bahia: João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier e Kanu; Iago Borduchi, Rezende, Pedrinho e Jota; Kauê Furquim, Everaldo e Lyan. Técnico: Rogério Ceni.

Confronto direto e estatísticas de Vasco e Bahia

O histórico recente entre Vasco e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco e Bahia

23/11/2025 – Bahia 1 x 0 Vasco da Gama – (Campeonato Brasileiro)

24/09/2025 – Vasco da Gama 3 x 1 Bahia – (Campeonato Brasileiro)

28/10/2024 – Vasco da Gama 3 x 2 Bahia – (Campeonato Brasileiro)

26/06/2024 – Bahia 2 x 1 Vasco da Gama – (Campeonato Brasileiro)

03/09/2023 – Bahia 1 x 1 Vasco da Gama – (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vasco e Bahia

O Vasco comete poucas faltas passíveis de cartão, com média de apenas 1,1 cartões amarelos nas últimas dez partidas O Bahia participou de partidas com no mínimo dez escanteios combinados em três dos últimos cinco compromissos A média de escanteios somados das duas equipes é de 11,17 por jogo na temporada atual As duas equipes apresentam alto volume de finalizações, com média de 15,3 chutes por partida para o Vasco e 14,8 para o Tricolor de Aço Vasco e Bahia atacam com frequência, registrando 55 ataques perigosos por jogo para o Vasco e 59 para o Esquadrão de Aço, números que reforçam a intensidade ofensiva do confronto

Comparação de Odds para Vasco x Bahia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Bahia

Menos de 4,5 Cartões (2,52 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,92 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (1,90 na Superbet) Ambos marcam (1,70 na Bet365)

