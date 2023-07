Com a iminente saída de Pedro Raul para o Toluca, do México, o Vasco está em busca de um novo camisa 9 e mira o mercado sul-americano. Além da proposta feita por Abel Hernández, do Peñarol, do Uruguai, o Cruz-Maltino iniciou conversas com o Talleres, da Argentina, por Michael Santos. O interesse no clube pelo atacante foi noticiado primeiro pelo "Atenção, Vascaínos" e confirmado pelo Lance!.