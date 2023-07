O atacante Pedro Raul concordou com os termos da proposta apresentada pelo Toluca, do México, e está de saída do Vasco. O Cruz-Maltino já estava de acordo com a transferência e aguarda apenas a resposta do atacante. A negociação será finalizada nesta segunda-feira, quando o jogador vai oficializar a sua decisão ao clube. A informação foi publicada primeiro pelo 'SBT' e confirmada pelo Lance!.