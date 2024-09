Vasco indica planejamento para sequência no Brasileirão e sonha com Libertadores

Rafael Paiva sonha com volta do Vasco à Libertadores e não priorizará Brasileirão ou Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







23/09/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio a proximidade das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco não planeja poupar o elenco no Brasileirão. O técnico Rafael Paiva rechaçou priorizar uma competição e sonha alto na temporada.

Com o fim da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina segue com a mesma distância de sete pontos para o Bahia. O Tricolor ocupa a 6ª colocação e está em zona de classificação para a próxima Libertadores.

Na coletiva, Rafael Paiva lamentou a derrota para o Palmeiras, uma vez que um triunfo faria com que o Vasco sonhasse com uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, o comandante já virou a chave e pediu foco contra o Cruzeiro no próximo fim de semana.

- Se a gente vence o jogo, ficaríamos a quatro pontos do Bahia e com um jogo a menos. É um campeonato muito cruel, porque você não pode deixar de olhar para baixo também. As equipes oscilam muito na competição. Estamos em uma parte que temos que buscar as vitórias. Temos que evoluir nosso jogo, nosso futebol, continuar sendo competitivo. É importante a gente pontuar o tempo todo. Em algum momento, a gente vai ter uma derrota. Mas precisamos dar uma resposta no próximo jogo e pontuar para estar olhando para cima.

Embora o Vasco siga sonhando com o título da Copa do Brasil, em que está na semifinal do torneio, o Cruz-Maltino não planeja poupar atletas no Brasileirão. No Mineirão, a equipe deve entrar em campo com força máxima para se recuperar na classificação após a interrupção na sequência de seis partidas sem perder.

- O Vasco não tem que escolher. Tem que jogar todo jogo como se fosse uma final, como se fosse um mata-mata. A Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo. A gente não vai priorizar nenhuma. Vamos com força máxima até o final.

Ambicioso, o Vasco luta para retornar à Libertadores, seja via Brasileirão, seja via Copa do Brasil e não esconde seu desejo. Sonhando alto, o clube opta por apostar suas fichas em um ritmo forte no fim da temporada e ser recompensado.