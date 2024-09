Vasco fecha com empresa de consultoria para acelerar venda do potencial construtivo de São Januário

Bandeira do Vasco no Estádio São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro

O Vasco fechou com uma empresa de consultoria para auxiliar na venda do potencial construtivo de São Januário. Com os serviços da Primaz Corporate, companhia que atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários, o clube espera acelerar as negociações que vão possibilitar a reforma do estádio.

Internamente, o Cruz-maltino considera a contratação da empresa um passo importante. Em entrevista ao podcast "Amigos Futebol Clube", no YouTube, Pedrinho, presidente do Gigante, admitiu dificuldade para concluir a operação e negociação bem encaminhada, mas valores estão sendo renegociados.

- O primeiro passo é vender o potencial construtivo. Tem algumas empresas interessadas, mas temos que avaliar com calma. Minha expectativa é que uma parte da venda seja concluída ainda nesse ano para iniciar a obra em janeiro (de 2025). Não é fácil de vender, mas a minha intensão é essa. Não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando. - disse o presidente do Vasco.

Paralelamente, o clube negocia a venda de parcelas menores do potencial construtivo. Uma delas teve o contrato final redigido na semana passada e deve ser finalizada nos próximos dias.

Ao todo, o Vasco terá mais seis jogos em São Januário em 2024. Isso sem contar a Copa do Brasil, que pode elevar o número para oito partidas na "antiga" Colina Histórica.