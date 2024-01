Enquanto o dono da camisa 5 não chega, o Ramón Díaz monta o Vasco com três zagueiros, posição que é mais numerosa, forte e equilibrada dentro do elenco. Além do capitão e titular absoluto Medel, o Cruz-Maltino conta com Maicon, Léo e ainda se reforçou com João Victor e Rojas. Capasso atualmente é o último da fila, enquanto Miranda e Zé Vitor estão treinando separado.