Vasco estreia no Brasileirão com técnico estrangeiro pela primeira vez na história

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Esta será a primeira vez na história do Vasco em que o clube terá no comando um técnico estrangeiro na estreia do Brasileirão. O argentino Ramón Díaz é quem estará na beira do campo na partida contra o Grêmio.

Ramón Díaz chegou ao Vasco no ano passado para fazer com que o clube escapasse de mais um rebaixamento. O desempenho do técnico foi positivo: dez vitórias, seis empates e oito derrotas em 24 jogos.

Já em 2024, Ramón Díaz acumula seis vitórias, cinco empates e duas derrotas em 13 partidas disputadas.

Apesar do fato inédito, o técnico estrangeiro a comandar o Vasco. Além de Ramón Díaz, o Cruz-Maltino já foi treinado por outros nove treinadores gringos.

🗒️ CONFIRA OUTROS TÉCNICOS ESTRANGEIROS DO VASCO:

- Henry Welfare (Inglaterra): novembro de 1926 a junho de 1937;

- Carlos Scarone (Uruguai): abril de 1938 a maio de 1939;

- Ramón Platero (Uruguai): maio de 1939 a abril de 1940;

- Ondino Vieira (Uruguai): março de 1943 a julho de 1946;

- Ernesto Santos (Portugal): julho a outubro de 1946;

- Roque Calocero (Argentina): outubro de 1946 até janeiro de 1947;

- Filpo Núñez (Argentina): abril a agosto de 1960;

- Abel Picabéa (Argentina): outubro de 1960 a fevereiro de 1961;

- Ricardo Sá Pinto (Portugal): outubro a dezembro de 2020.

O Vasco enfrenta o Grêmio após um hiato de mais de um mês sem partidas. No entanto, o Cruz-Maltino fez três jogos-treino neste período. A bola rola às 16h, em São Januário.