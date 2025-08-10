Vasco está escalado com novidade para duelo com o Atlético-MG; veja time
Cruz-Maltino tem mudança na lateral esquerda e retorno na zaga
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para o duelo deste domingo (10), em São Januário, com o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, técnico do Cruz-Maltino, optou manteve a base que venceu o CSA pela Copa do Brasil e conquistou a classificação às quartas de final no meio da semana, e seguiu as projeções.
Relacionadas
➡️ Clube saudita fará investida por Rayan, atacante do Vasco
Para a partida contra o Galo, duas mudanças: Lucas Piton cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Puma Rodríguez assume a lateral esquerda improvisado. João Victor, que também estava suspenso, retorna à zaga, e Hugo Moura, então improvisado, sobe para formar dupla de volante com Tchê Tchê.
Assim, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Do outro lado, o visitante Atlético, que poupou alguns de seus destaques, está escalado com: Everson, Natanael, Lyano, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Rony.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Veja mais sobre Vasco x Atlético-MG
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
⚽ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson, Natanael, Lyano, Alonso e Guilehrme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Rony.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias