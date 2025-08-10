menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco está escalado com novidade para duelo com o Atlético-MG; veja time

Cruz-Maltino tem mudança na lateral esquerda e retorno na zaga

São Januário recebe o duelo entre Vasco e Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraSão Januário recebe o duelo entre Vasco e Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
15:08
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco está escalado para o duelo deste domingo (10), em São Januário, com o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, técnico do Cruz-Maltino, optou manteve a base que venceu o CSA pela Copa do Brasil e conquistou a classificação às quartas de final no meio da semana, e seguiu as projeções.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clube saudita fará investida por Rayan, atacante do Vasco

Para a partida contra o Galo, duas mudanças: Lucas Piton cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Puma Rodríguez assume a lateral esquerda improvisado. João Victor, que também estava suspenso, retorna à zaga, e Hugo Moura, então improvisado, sobe para formar dupla de volante com Tchê Tchê.

Assim, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

continua após a publicidade

Do outro lado, o visitante Atlético, que poupou alguns de seus destaques, está escalado com: Everson, Natanael, Lyano, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Rony.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Veja mais sobre Vasco x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

continua após a publicidade

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson, Natanael, Lyano, Alonso e Guilehrme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Rony.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias