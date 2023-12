🎯 QUEM É O ALVO VASCAÍNO?

Rodrigo Garro foi revelado pelo Instituto, da Argentina, e fez 60 jogos antes de se transferir para o Talleres em janeiro de 2022, custando apenas 308 mil euros. Desde então, o meio-campista marcou 12 gols e deu 17 assistências em 81 jogos com a camisa dos Albiazules. O desempenho do jogador na Primera División foi ótimo, com cinco tentos e seis passes para gol que o deram um lugar na Seleção do Campeonato, ao lado de seu companheiro Michael Santos.