Vasco enfrenta o Cruzeiro mirando o G6 e em busca de quebrar mais uma escrita negativa

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Contra o Cruzeiro, o Vasco de Rafael Paiva tem mais uma escrita negativa a ser quebrada: sete anos sem vencer o adversário como visitante. A última vitória cruz-maltina contra a equipe mineira foi por 1 a 0, gol do zagueiro Paulão.

De lá para cá, Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram seis vezes. O Cruz-Maltino empatou e perdeu três jogos. Confira abaixo.

Cruzeiro 2 x 2 Vasco (33ª rodada do Brasileirão - 2023)

Cruzeiro 3 x 0 Vasco (31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - 2022)

Cruzeiro 2 x 1 Vasco (6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - 2021)

Cruzeiro 1 x 0 Vasco (17ª rodada do Brasileirão - 2019)

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (10ª rodada do Brasileirão - 2018)

Cruzeiro 0 x 0 Vasco (5ª rodada da Libertadores - 2018)

Coincidentemente, a última vitória sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, ajudou o Vasco a se classificar para a Libertadores em 2018. Esta foi a última participação cruz-maltina na competição sul-americana.

🗒️ MARCAS NEGATIVAS QUEBRADAS POR RAFAEL PAIVA EM 2024:

Golear um time do G12 após 13 anos; Vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Última tinha sido em 2019; Vitória sobre o Corinthians, algo que não acontecia desde 2010; Quatro vitórias consecutivas no Brasileirão depois de 12 anos; Vasco classificado para a semifinal da Copa do Brasil após 13 anos.

Vasco e Cruzeiro fazem um duelo de times que estão em busca do G6 do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino é o 10º colocado com 35 pontos, enquanto a Raposa ocupa a 7ª posição na tabela do Brasileirão, com 42 pontos.

O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste domingo (29), às 18h30. A bola vai rolar no Mineirão, em Belo Horizonte.