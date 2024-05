Vasco encara do Fortaleza na Copa do Brasil em jogo cercado de místicas

Payet marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco contra o Fortaleza (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 21/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco volta a encontrar o Fortaleza após empatar no primeiro jogo na terceira fase da Copa do Brasil. Além de valer a vaga para as oitavas de final da competição, a partida é cercada de místicas.

A primeira mísitca é que Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. Ao todo, as equipes se enfrentaram em nove vezes na Colina História. São nove vitórias cruz-maltinas e três empates.

Outra simbologia envolve Dimitri Payet. Foi justamente contra o Fortaleza que o meia francês fez o primeiro gol com a camisa do Vasco. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu o Leão do Pici por 1 a 0, na 27ª rodada do Brasileirão de 2023.

Por fim, um jogador do Vasco pode aplicar a famosa lei do ex no Fortaleza. Trata-se de David. O atacante cruz-maltino passou pelo Leão do Pici entre 2020 e 2021.

Vasco e Fortaleza não movimentaram o placar no primeiro jogo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Vasco e Fortaleza se enfrentam às 21h30 desta terça-feira (21). A bola vai rolar em São Januário. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas da Copa do Brasil.