Para tirar Manoel Capasso do Atlético Tucumán, o Vasco adquiriu 50% do atleta argentino por 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões à época). O zagueiro argentino chegou ao Vasco com alta expectativa, mas sofreu com lesões e não conseguiu somar boas partidas pelo Gigante da Colina, atuando apenas 16 vezes pelo Cruz-Maltino e perdendo espaço no elenco.