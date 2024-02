Fluminense e Vasco criaram diversas chances de gol durante a partida no Maracanã, mas ambas equipes pecaram nas finalizações e não conseguiram tirar o zero do placar. O árbitro Bruno Mota Correia perdeu controle do clássico e deixou os ânimos esquentarem, expulsando Medel e Thiago Santos. Mesmo com um a menos, tanto o Tricolor das Laranjeiras quanto o Gigante da Colina se lançaram ao ataque. O Vasco chegou a abrir o placar com David, mas o bandeira flagrou impedimento e anulou o lance.