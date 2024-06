Vasco encaminha acerto com novo diretor executivo de futebol

Foto: Edmário Oliveira/América FC







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 20:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco encaminhou, no fim da tarde desta quinta-feira (27), a contratação de Marcelo Sant'ana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ex-presidente do Bahia, o profissional está atualmente no América-RN.

Marcelo deve se despedir do América, clube que dirige desde fevereiro, após o jogo desta quinta-feira, e chegar ao Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira (28).

A carreira de Marcelo

No Bahia, Marcelo foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, além de ter pavimentado o caminho de reestruturação do clube baiano. A tendência é que a reformulação não pare em Marcelo e atinja todas as áreas do clube, como scout, tecnologia e estrutura física do CT, assim como o que foi feito no Esquadrão de Aço, entre 2016 e 2023.

Baiano de Salvador, Marcelo é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estudou na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e tem MBA em Marketing e Branding. Ele fez o curso de Gestão Técnica do Futebol ao lado de Felipe, hoje diretor-técnico do Vasco.