O Vasco anunciou nesta sexta-feira (19), um acordo com o canal SBT para a transmissão dos jogos do Cruz-maltino como mandante no Campeonato Carioca. A partir da partida contra o Madureira, na quinta-feira (25), em São Januário, o clube inicia a primeira transmissão multiplataforma da competição com SBT na TV aberta, canais fechados, com o SporTV, e a CazéTV, pelo YouTube.