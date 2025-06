Vasco e o sonhado tempo para fazer dar certo o trabalho de Diniz

Em reconstrução, agora sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco ansiava pelas paradas para Data Fifa e Mundial de Clubes. Após o revés para o Red Bull Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino terá apenas mais um compromisso antes da pausa de 30 dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco volta a campo apenas no dia 12 de junho, fora de casa, contra o Morumbi. Compromisso pesado e difícil, principalmente tendo em vista a necessidade por alavancar uma arrancada na competição e se afastar da zona de rebaixamento. Com o desequilíbrio defensivo e calendário apertado, há pouco tempo para ajustes.

- Ela vem num bom momento para a gente treinar mais e dar mais condição ao time. Vamos trabalhar com extrema dedicação para o time ficar mais forte e ganhar recursos em todos os aspectos do jogo. Na parte física, técnica, emocional - disse Diniz, após a derrota para o Bragantino.

continua após a publicidade

O espaço entre os dois próximos jogos será de 30 dias. Depois do Mundial, o Vasco jogará no dia 12 de julho contra o Botafogo pela 13ª rodada. Em casa, caberá ao Gigante da Colina fazer valer a hostilidade de São Januário, grande aliado nas campanhas, para engrenar no retorno.

São Januário e a força que não salvou o Vasco contra o Bragantino

Reforços internos

Ainda que à disposição, jogadores como Jair, Adson e Paulinho terão tempo também para os trabalhos de recuperação e recondicionamento físico. Em um elenco enxuto e questionado quanto à sua montagem, a trinca de meio-campistas aparece como boa opção na virada de chave. O atacante David, ausência desde setembro de 2024 por lesão no joelho esquerdo, é outro que deve voltar às atividades com o grupo.

continua após a publicidade

A rodada ajudou, e o Vasco, mesmo com a derrota por 2 a 0, não entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa apenas a 15ª colocação, com 10 pontos somados.