A Conmebol define nesta segunda-feira (2), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, os confrontos e chaveamento das próximas fases da Sul-Americana. O Vasco conhecerá o próximo adversário, caso elimine o Independiente del Valle, do Equador, nos playoffs de oitavas de final. Confira abaixo todas as informações sobre o sorteio da competição.

Onde assistir e horário do sorteio da Sul-Americana

O sorteio das oitavas de final e do chaveamento até a decisão da Sul-Americana será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo YouTube da competição, às 12h (de Brasília).

Datas

Playoffs: semanas dos dias 16 de julho e 23 de julho;

Oitavas de final: semanas dos dias 13 de agosto e 20 de agosto;

Quartas de final: semanas dos dias 17 de setembro e 24 de setembro;

Semifinal: semanas dos dias 22 de outubro e 29 de outubro;

Final: 22 de novembro.

Times participantes

POTE 1

Independiente (Argentina) - líder do Grupo A

Universidad Católica (Equador) - líder do Grupo B

Huracán (Argentina) - líder do Grupo C

Godoy Cruz (Argentina) - líder do Grupo D

Mushuc Runa (Equador) - líder do Grupo E

Fluminense - líder do Grupo F

- líder do Grupo F Lanús (Argentina) - líder do Grupo G

Cienciano (Peru) - líder do Grupo H

POTE 2

Alianza Lima (Peru) x Grêmio - Vencedor do playoff A San Antonio Bulo Bulo (Bolívia) x Once Caldas (Colômbia) - Vencedor do playoff B Atlético Bucaramanga (Colômbia) x Atlético-MG - Vencedor do playoff C Bolívar (Bolívia) x Palestino (Chile) – Vencedor do playoff D Bahia x América de Cali (Colômbia) - Vencedor do playoff E Independiente del Valle (Equador) x Vasco - Vencedor do playoff F Universidad de Chile (Chile) x Guaraní (Paraguai) - Vencedor do playoff G Central Córdoba (Argentina) x Cerro Largo (Uruguai) - Vencedor do playoff H

*Clubes da direita fazem a partida de volta em casa

Regras do sorteio da Sul-Americana

As equipes do Pote 1 enfrentam as do Pote 2, em jogos de ida e volta. O primeiro jogo será no estádio dos times que participam dos playoffs e a segunda partida na casa do clube que avançou direto para as oitavas de final.

Ou seja, o Vasco fará o primeiro jogo dos playoffs no Equador e decide a vaga em São Januário. Para a sequência da competição, caso elimine o Independiente del Valle, o Cruz-Maltino dependerá de ter feito uma campanha melhor em comparação ao adversário para fazer o segundo confronto na Colina Histórica.

