Vasco terá retorno de Coutinho em partida com o Internacional; veja provável escalação

O Vasco contará com um reforço de peso para o confronto direto contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. A partida é tratada como decisiva na briga contra a parte debaixo da tabela, já que os dois clubes estão separados por apenas um ponto na classificação — o Cruzmaltino ocupa a 13ª posição, enquanto o Colorado aparece em 15º.

Depois de cumprir suspensão na derrota para o Bahia, Philippe Coutinho está de volta e deve reassumir a titularidade no meio-campo vascaíno. Por outro lado, Fernando Diniz terá dois desfalques. O atacante David foi expulso na última partida e está fora, assim como Tchê Tchê, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O volante vinha disputando posição com Hugo Moura para atuar ao lado de Barros, mas sua ausência facilita a escolha do treinador, que deve escalar Hugo no setor.

Caso a formação se confirme, será a primeira vez em duas rodadas que Diniz conseguirá repetir os onze titulares da equipe, algo que não ocorre desde a derrota por 3 a 1 para o Juventude, na 33ª rodada.

Nuno Moreira na partida entre Vasco e Internacional (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. (Técnico: Fernando Diniz)

O Vasco também entra em campo atento à lista de jogadores pendurados: Piton, Cuesta, Paulinho e Barros podem desfalcar o time contra o Mirassol, na próxima terça-feira (2), caso recebam mais um cartão amarelo.

Jogo de vida ou morte

O duelo promete ser um dos mais tensos da rodada. A vitória praticamente livra o vencedor de qualquer risco de rebaixamento, enquanto quem perder pode ver sua situação se complicar nas últimas rodadas. Com a torcida prometendo casa cheia em São Januário, o Vasco tenta fazer valer o fator local e se recuperar da sequência de cinco jogos sem vencer.

A bola rola às 19h30, e a expectativa é de um jogo eletrizante entre duas equipes que lutam ponto a ponto pela permanência na Série A.

