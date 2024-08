Pedrinho durante entrevista coletiva do Vasco (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

As confusões que se iniciaram ao fim da partida entre Vasco x Athletico Paranaense nesta segunda (26) em São Januário, extrapolaram o campo e envolveram outros personagens nesta grande novela. O presidente Pedrinho repudiou a fala de um jornalista de Curitiba que associou a Zona Norte do Rio de Janeiro a violência. Na tarde desta quarta (28), Carneiro Neto, radialista da CBN, se retratou publicamente com o Vasco e seu dirigente.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Linha do tempo

- O Vasco sempre foi um time muito agressivo, de Zona Norte, né? Porque Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existe uma brincadeira que Zona Norte é barra pesada, e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo, e se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário - disse Carneiro Neto em programa ao vivo.

➡️Vasco e Athletico-PR trocam provocações nas redes: ‘Basta ver quem iniciou a confusão’

- O Vasco da Gama é Zona Norte, é Barreira, é Zona Oeste, é Centro, é Sul, é Rio de Janeiro. O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, associou, preconceituosamente, a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta, porém eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas independentemente de onde moram. Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva, e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Me orgulho de ser Zona Norte. - repudiou Pedrinho.

➡️Lucas Pedrosa defende segurança do Vasco e detona Athletico Paranaense: ‘Notinha patética’

Após a reação pública de Pedrinho, o jornalista se retratou do comentário e se desculpou com o presidente e o Vasco. Veja;

- Eu não tinha a intenção de atingir as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz o comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira. Eu gostaria de esclarecer que eu conheço muito Vasco da Gama, frequento São Januário há mais de 50 anos. - disse Carneiro antes de completar:

- Nesse momento quero pedir desculpas aos amigos da Rádio CBN pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos. - concluiu.

Assista ao vídeo da declaração;