Vasco deve ter mudanças na equipe para encarar o Nova Iguaçu

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Neste domingo (17), Vasco e Nova Iguaçu decidem o finalista do campeonato carioca diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Neste confronto, o Carrossel da Baixada detém a vantagem do empate por conta da melhor campanha na Taça Guanabara. Para conseguir a classificação, o Vasco precisa derrotar o Nova Iguaçu e para isso Ramón Díaz planeja mudanças.

Segundo informações do GE, o técnico argentino planeja fazer três mudanças na equipe que entrou em campo no primeiro jogo da semifinal. A defesa deve trocar o esquema de três zagueiros por uma linha de quatro defensores. Para mudar a formação, Ramón Díaz planeja adiantar o chileno Medel para a linha do meio-campo, enquanto o paraguaio Rojas será o titular na lateral, entrando na vaga de Paulo Henrique.



Com as mudanças no esquema tático, o meio-campo da equipe cruz-maltina deve passar por mudanças. O capitão do Vasco, Gary Medel, voltará a fazer o papel de primeiro volante, posição a qual não ocupa desde quando chegou no ano passado. Junto ao chileno, o meio será formado por seu compatriota Galdames e meia Praxedes, este último, ganha a oportunidade no time titular com a saída de Zé Gabriel.

O comando de ataque vascaíno também passará por mudanças neste domingo, o recém contratado Clayton Silva, que estreou na semana passada, deve perder titularidade. No lugar dele, Ramón Díaz irá promover o retorno de Adson à equipe titular, formando a linha de três atacantes com o francês Dimitri Payet e o argentino Pablo Vegetti.



Com isso, o time titular do Vasco deve ser formado por: Léo Jardim; Rojas; João Victor; Léo; Lucas Piton; Medel; Galdames; Praxedes; Payet; Adson e Vegetti. A bola rola no Maracanã a partir das 16h.

