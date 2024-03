Vasco critica semifinal fora do Maracanã e manda recado para dupla Fla-Flu

Vegetti em ação pelo Vasco (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press) Pera Photo Press/Pera Photo Press







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco publicou uma nota oficial na tarde desta quarta-feira (13) repudiando o fato de não poder atuar no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, pala partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Na publicação, a diretoria do cruz-maltino manda um recado direto à Flamengo e Fluminense, dupla que administra o consórcio do Estádio Jornalista Mário Filho.

- Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte - diz trecho do comunicado.

Mandante da partida, o Nova Iguaçu solicitou à administradora para que a partida fosse disputada no Maracanã, mas não recebeu uma resposta - positiva ou negativa. Em razão de questões operacionais, a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu a sede do confronto e anunciou que a partida será disputada no Raulino de Oliveira.

CONFIRA O COMUNICADO DO VASCO

"Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.

Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte.

Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos.

Pelo bem do futebol, do Rio e por um."

A partida de ida entre Vasco e Nova Iguaçu foi disputada no Maracanã (Foto: Gabriel Gaudêncio / Lance!)