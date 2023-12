Resumo de 2023: Zé Gabriel foi do inferno ao céu em 2023 e foi mais um dos jogadores do Vasco que surpreendeu na temporada. De "dispensado" à titular incontestável, o volante passou pelas mãos do técnico Ramón Díaz e se tornou uma das peças fundamentais do meio-campo cruz-maltino na campanha da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.