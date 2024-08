Vasco comemora 126 anos com shows de grandes artistas

Vasco completa 126 anos de sua fundação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 10:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O show “Vamos Todos Cantar de Coração”, que reúne diversos artistas da música brasileira para celebrar o aniversário do Vasco da Gama, está de volta após 13 anos. O evento será nesta quarta-feira (21) no Espaço Hall no Rio de Janeiro, a partir das 19h. Nomes como Lexa, BK, Kevin o Chris, Delacruz e Tico Santa Cruz estão confirmados para o evento para comemorar 126 anos do clube.

A convite do clube, Bruno Maia, diretor da série “Romário, O Cara”, e idealizador do projeto, dirigirá o show, prometendo resgatar a essência da primeira edição, que foi um sucesso na época. Outros artistas serão anunciados em breve. Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 75.

O cruzamento do futebol com outras formas de entretenimento é uma tendência atual no mercado, muitas vezes consagrada pela expressão “Sportainment”. O projeto “Vamos todos cantar de coração” foi um dos pioneiros neste sentido e a nova edição celebra esse formato.

Ao longo destes 13 anos, Bruno Maia se tornou uma das principais referências no país nestes termos. Depois de dois anos como VP de Marketing do próprio Vasco da Gama, lançou o livro “Inovação é o Novo Marketing - Insights de Negócios para o futebol Pós Covid-19” e a empresa Feel The Match, uma desenvolvedora de propriedades intelectuais voltada justamente para o mix de esporte e entretenimento. A companhia foi responsável por lançamentos como a série “Romário - O Cara” - que retrata a vida e carreira do histórico jogador.

- O contexto de consumo do esporte mudou demais. Hoje, o futebol se tornou apenas mais uma opção entre tantas que o consumidor tem no seu momento de entretenimento. É preciso explorar novos formatos e linguagens, há muito espaço para isso. No caso da “Romário - O Cara”, trouxemos isso para a linguagem das séries de ação, mesmo sendo uma obra documental. O “Vamos todos cantar de coração” faz isso aproximando a paixão do futebol com a música. Talvez tenha sido o embrião de todas essas ideias sobre as quais eu me debrucei depois e trago até hoje nos meus trabalhos - explica o diretor.

A primeira edição do evento ocorreu em 2011, logo após o título da Copa do Brasil do Vasco. Na época, grandes artistas do MPB, como Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Luiz Melodia, entre outros, estavam envolvidos, homenageando o clube com músicas autorais sobre o cruz-maltino e também canções que foram gravadas diante daquele contexto. O show, que foi realizado no Rio de Janeiro para mais de 5 mil pessoas, ainda se tornou um DVD.

- Há algumas diferenças consideráveis em relação à primeira edição. A ideia é fazer um projeto mais voltado para o Pop, muito por conta do rejuvenescimento da torcida do Vasco. Além disso, diferentemente da época, em que a celebração resultou na gravação de um DVD, hoje será um produto digital, transmitido ao vivo, que depois ficará disponível "on demand" para o público. É um novo formato e, portanto, mais um desafio, do qual me orgulha muito fazer parte - ressalta Bruno Maia.

A nova edição do show promete um repertório mais novo, com músicas populares da torcida, como “A Barreira vai Virar Baile” e outras versões de sucessos que foram carregados para as arquibancadas, inclusive com algumas inéditas criadas para o evento. Com isso, a expectativa é de uma grande festa para comemorar os 126 anos do Vasco da Gama.