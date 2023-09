Fora do Z4, o Vasco pode começar a sonhar com voos mais altos. Com a recuperação no Brasileirão, a equipe comandada por Ramón Díaz se tornou uma das sensações da competição, da mesma forma que o Fortaleza no ano passado. Após a 24ª rodada, o Leão do Pici somava 30 pontos, quatro a mais que o Cruz-Maltino.