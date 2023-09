Com a presença do pequeno Gui, ilustre torcedor do Vasco, na Assembleia Legislativa do Rio, os deputados aprovaram a "Lei Gui" nesta quinta-feira (28). Esta norma cria um programa de assistência especializada para pacientes com epidermólise bolhosa na rede de saúde pública e permite que o Governo do Estado conceda uma pensão para as pessoas com a doença ou para seus responsáveis legais.