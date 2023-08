Apesar das lacunas, o elenco do Vasco melhorou consideravelmente com as contratações da segunda janela de transferências. Além de Medel, que resolveu o problema da zaga, Paulinho e Praxedes se tornaram titulares do meio-campo, enquanto Vegetti supriu rapidamente a saída de Pedro Raul, igualando em quatro jogos o número de gols do antigo camisa 9 em todo o Campeonato Brasileiro, com duas bolas na rede. Ainda resta a estreia de Payet, o grande reforço do ano.