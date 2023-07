A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é desesperadora. O Cruz-Maltino é o lanterna com apenas 9 pontos, perdeu 10 dos 15 jogos que fez, cinco deles em São Januário, estádio que sequer marcou gol. Por falar em bola na rede, o time tem o pior ataque da competição, com apenas 11 gols, a mesma quantidade que tem o atacante Tiquinho Soares, do Botafogo.