Vasco anuncia contratação de Hugo Moura

Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco da Gama anunciou contratação de Hugo Moura na manhã desta quinta-feira (18). O volante chega do Athletico por empréstimo até o fim do ano, com obrigação de compra. O jogador assinará contrato até o fim de 2026 a partir da próxima temporada.

Hugo Moura foi revelado pelo Flamengo em 2018 e fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2019. Após período de empréstimo no Coritiba, retornou ao rival do Vasco antes de ser negociado em definitivo com o Athletico, em 2022. Pelo Furacão, foram 104 jogos e dois gols marcados.

Na segunda-feira (15), o volante desembarcou no Rio de Janeiro para concretizar a negociação com o Cruz-Maltino. Ainda no aeroporto, falou como jogador do Vasco e disse que a passagem pelo Flamengo ficou para trás.

- Estou muito feliz. Minha família está feliz e é isso que importa para eu dar o meu melhor. Sei que vai ser um ano importante para nós e estou aqui para ajudar. Quero dar alegrias para o nosso torcedor - disse Hugo Moura.

- Fiz a minha base no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Minha família e empresários estão ajudando. Que a gente possa fazer uma boa temporada e chegar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Nunca vai faltar raça. Por onde passei, nunca faltou raça e é isso que a torcida pode esperar - afirmou.