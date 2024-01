O Vasco anunciou a contratação do atacante Adson, que estava no Nantes, da França. O jogador assinou contrato até o fim de 2027. O Cruz-Maltino não divulgou os valores, mas a contratação custou 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos.