Vasco acerta saída de Alex Teixeira
Clube informa rescisão de contrato com o atacante
O Vasco acertou nesta quarta-feira (10) a rescisão do contrato do atacante Alex Teixeira. A decisão foi tomada em comum acordo com o atleta de 35 anos.
— O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais — informou o Cruz-Maltino.
Ao todo, o atacante entrou em campo pelo Gigante da Colina em 169 partidas, com 20 gols e oito assistências. Via redes sociais, o clube publicou agradecimento especial ao jogador.
Alex foi revelado pelo Vasco em 2008 e depois rumou para a Europa, onde atuou por 13 anos. Entre os clubes Shaktar Donestk, da Ucrânia, e Besiktas, da Turquia. Esta foi a terceira passagem do jogador pelo Cruz-Maltino: ele retornou em 2022 e se despediu no ano seguinte, retornando no meio de 2024 e encerrando o ciclo nesta quarta-feira (10).
