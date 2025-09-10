menu hamburguer
Vasco

Vasco acerta saída de Alex Teixeira

Clube informa rescisão de contrato com o atacante

Alex Teixeira Vasco
imagem cameraAlex Teixeira em ação pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
20:00
Atualizado há 1 minutos
O Vasco acertou nesta quarta-feira (10) a rescisão do contrato do atacante Alex Teixeira. A decisão foi tomada em comum acordo com o atleta de 35 anos.

➡️Com Paulo Henrique e Tchê Tchê, Vasco faz último treino antes de jogo contra o Botafogo

— O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais — informou o Cruz-Maltino.

Ao todo, o atacante entrou em campo pelo Gigante da Colina em 169 partidas, com 20 gols e oito assistências. Via redes sociais, o clube publicou agradecimento especial ao jogador.

Alex foi revelado pelo Vasco em 2008 e depois rumou para a Europa, onde atuou por 13 anos. Entre os clubes Shaktar Donestk, da Ucrânia, e Besiktas, da Turquia. Esta foi a terceira passagem do jogador pelo Cruz-Maltino: ele retornou em 2022 e se despediu no ano seguinte, retornando no meio de 2024 e encerrando o ciclo nesta quarta-feira (10).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vasco x Atlético-GO - Alex Teixeira
Alex Teixeira comemora gol pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

