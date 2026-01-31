O Panserraikos, clube da primeira divisão da Grécia, anunciou oficialmente o início de uma parceria estratégica com o Vasco. O objetivo principal do acordo é utilizar o time europeu como uma porta de entrada e desenvolvimento para jovens talentos revelados na base cruz-maltina. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube grego, destacando a grandeza histórica do Vasco e sua fama mundial como formador de craques.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A aproximação entre as partes teve um personagem central: Léo Matos. O ex-lateral e atual membro da diretoria vascaína, que teve uma passagem na Grécia pelo PAOK, foi fundamental nas tratativas. Segundo o comunicado, a parceria foi concretizada após ações do presidente do Panserraikos, Tάσos Kazias, com a "valiosa assistência" de Léo Matos e do agente FIFA Vela Júnior.

Como vai funcionar?

A ideia é que o Panserraikos funcione como um "clube de desenvolvimento" na Europa. O time grego receberá atletas selecionados da base do Vasco (provavelmente por empréstimo) para que ganhem minutagem, experiência tática e visibilidade em competições europeias, facilitando uma futura venda para ligas maiores ou o retorno ao Brasil mais maduros.

continua após a publicidade

"O objetivo principal é a promoção sistemática de talentosos jogadores brasileiros no mercado europeu através do Panserraikos, que funcionará como uma porta de desenvolvimento para atletas selecionados do Vasco", diz trecho da nota oficial.

No texto de anúncio, o clube grego fez questão de exaltar a história do Vasco, citando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 1998. Além disso, destacaram a reputação da academia vascaína, listando lendas reveladas em São Januário como Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Philippe Coutinho e Douglas Luiz.

continua após a publicidade

"O acordo coloca o Panserraikos em uma rede internacional de desenvolvimento de futebol e confirma a visão da nossa equipe de operar com um modelo de clube europeu para jogadores de alta perspectiva", finalizou o comunicado.

A oficialização do acordo já veio acompanhada de seu primeiro reforço prático: o lateral-esquerdo Riquelme. O jovem de 22 anos, revelado em São Januário, foi anunciado pelo Panserraikos como a prova inaugural dessa nova ponte aérea Brasil-Grécia. A chegada do atleta foi tratada pelo clube como o marco inicial da estratégia, confirmando a intenção de usar a equipe como vitrine para "talentos selecionados" do Vasco na Europa.

O anúncio de Riquelme no Panserraikos, da Grécia. (Foto: Reprodução)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial