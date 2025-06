A janela de transferências em razão da Copa do Mundo de Clubes está aberta e o Vasco pode começar a reforçar o elenco visando o restante da temporada. No entanto, a tendência é de que não cheguem reforços até o dia 10 de junho.

O Vasco segue sem um diretor de futebol desde a demissão de Marcelo Sant'Ana, que foi desligado no dia 11 de maio. Desde então, o CEO da SAF cruz-maltina, Carlos Amodeo, tem acumulado a função.

Este primeiro período sem jogos será fundamental para Fernando Diniz conhecer melhor o elenco, além de trabalhar outros aspectos do time. O Cruz-Maltino só volta a campo para enfrentar o São Paulo, no dia 12 de junho, último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes.

A expectativa é de que possíveis reforços cheguem após a folga de 10 dias que o elenco vai ganhar. A ideia do Vasco é de que novos jogadores se reapresentem junto do restante do grupo a partir do dia 21 de junho.

- A gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam, o que é natural nesse momento. Nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de dez dias de folga, até por conta da legislação. Então, nós não estamos com pressa nessa janela do dia 2 ao dia 10 para fazer contratações, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações do mercado, para que, aí sim, os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período e sejam registrados a partir do dia 10, para poder jogar contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato - afirmou Amodeo.

Carlos Amodeo está acumulando a função de diretor de futebol (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

E o diretor de futebol?

Os próximos dias serão fundamentais para o Vasco definir a contratação de um diretor de futebol. O executivo que chegar ao clube tem que estar alinhado com as ideias do técnico Fernando Diniz. O Cruz-Maltino já finalizou a etapa de entrevistas e quer sacramentar o negócio ainda nesta semana.

- Fizemos um processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final das entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro dessa semana. É nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido - contou o CEO da SAF.