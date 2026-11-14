Urna 7, apagão e brigas judiciais: as polêmicas que marcaram as eleições do Vasco

As eleições do Vasco são, historicamente, marcadas por muitas polêmicas e episódios memoráveis na disputa pelo comando do clube. Ao longo dos últimos anos, processos eleitorais cruz-maltinos foram parar na Justiça, tiveram resultados contestados e protagonizaram episódios que entraram para a história política de São Januário. Entre os casos mais emblemáticos estão a polêmica da urna 7, em 2017, e o apagão durante a votação de 2020.

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O cenário volta a ganhar destaque neste sábado (14), quando os sócios vascaínos irão às urnas para escolher os representantes do clube no próximo triênio. Com quatro chapas na disputa, o pleito de 2026 acontece em formato híbrido, com votação presencial e pela internet. Às vésperas de mais uma eleição, vale relembrar episódios que ajudam a explicar por que a política do Vasco costuma ser tão agitada.

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2017: a polêmica da urna 7

Um dos episódios mais conhecidos da história recente das eleições vascaínas aconteceu em novembro de 2017. Na ocasião, Eurico Miranda, então presidente e candidato à reeleição, disputava o pleito com Julio Brant e Fernando Horta.

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A principal controvérsia envolveu a chamada urna 7, que reunia votos de associados que haviam ingressado no quadro social do clube entre novembro e dezembro de 2015. Por suspeitas de irregularidades nas inscrições e na comprovação dos pagamentos das mensalidades, a Justiça determinou que esses votos fossem depositados separadamente.

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Ao todo, 691 associados estavam nessa condição, e 475 votos foram efetivamente registrados na urna. A votação ganhou ainda mais repercussão depois que reportagens do ge ouviram associados que afirmaram não ter pago mensalidades e relataram divergências nas datas de suas inscrições.

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Torcedores do Vasco em protesto realizado em Copacabana pela anulação dos votos da urna 7 (Foto: Hugo Mirandela)

Com a apuração de todas as urnas, Eurico Miranda apareceu como vencedor, com 2.111 votos, contra 1.975 de Julio Brant. A diferença de apenas 136 votos, porém, colocou a urna 7 no centro da disputa: sem os votos questionados, Brant passaria à frente, com 1.933 contra 1.683.

Dias depois, uma decisão judicial determinou a suspensão dos 475 votos da urna. O resultado ficou sub judice, e o processo eleitoral continuou cercado de questionamentos. Ainda assim, mais um capítulo polêmico marcaria esta eleição.

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A ruptura de Campello e a reviravolta no Conselho

Sem os votos da urna 7, Brant venceu a votação entre os sócios, com uma chapa que tinha Alexandre Campello como vice. No entanto, às vésperas da escolha definitiva pelo Conselho Deliberativo, o ex-médico do clube rompeu a aliança e lançou candidatura própria.

Aproveitando o desentendimento com o antigo aliado, Campello articulou apoio de grupos ligados a Eurico Miranda, derrotado na votação entre os sócios. O modelo eleitoral da época permitia que o Conselho Deliberativo, formado por 300 integrantes, escolhesse o presidente. Brant tinha direito a indicar 120 conselheiros, enquanto o grupo de Eurico indicava outros 30; as demais vagas eram ocupadas por conselheiros natos.

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Com a articulação política, Campello conseguiu reunir votos suficientes para vencer a disputa. Na votação de janeiro de 2018, recebeu 154 votos, contra 88 de Brant. Foi a primeira vez que o Conselho Deliberativo escolheu um presidente diferente do candidato vencedor entre os associados.

Campello alegou ter rompido por falta de participação nas decisões da futura gestão e negou ter feito acordos por cargos com Eurico. Brant classificou o episódio como uma traição. A reviravolta provocou protestos de torcedores e se tornou um dos capítulos mais controversos das eleições vascaínas.

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Julio Brant e Alexandre Campello durante a eleição do Vasco de 2017(David Nascimento/L!Press)

2020: duas eleições, decisões judiciais e o apagão em São Januário

A eleição de 2020 foi um dos episódios mais caóticos da história política do Vasco. Em meio à pandemia de Covid-19, uma disputa sobre a data e o formato da votação levou o clube a realizar dois pleitos em um intervalo de apenas sete dias, com candidatos diferentes e decisões judiciais que mudaram o rumo do processo.

Inicialmente, uma decisão da Justiça determinou que a eleição acontecesse em 14 de novembro, exclusivamente pela internet. Na véspera, porém, uma nova liminar mudou o calendário e estabeleceu uma votação presencial para o dia 7, em São Januário.

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O pleito começou normalmente, mas foi interrompido às 20h25, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, determinar a suspensão da votação. Cerca de 50 minutos depois, a mesa diretora da Assembleia Geral decidiu retomar o processo, contrariando a ordem judicial. Alexandre Campello, Jorge Salgado e Julio Brant, que disputavam a presidência, abandonaram a votação em protesto. Permaneceram apenas Leven Siano e Sérgio Frias.

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A confusão ganhou contornos ainda mais emblemáticos às 22h15, quando as luzes de São Januário foram apagadas. As urnas foram lacradas inicialmente, mas acabaram abertas durante a madrugada para a contagem dos votos, realizada com auxílio de lanternas de celulares. Leven Siano terminou como o mais votado, com 1.155 votos, e reivindicou a vitória.

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Jorge Salgado (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

Uma semana depois, em 14 de novembro, aconteceu a segunda votação, desta vez on-line, com participação de Jorge Salgado e Julio Brant. Salgado venceu com 1.682 votos e também se considerou eleito. O impasse continuou na Justiça, já que Leven defendia a validade do primeiro pleito.

A definição só veio em dezembro, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invalidou a votação presencial de 7 de novembro e reconheceu a validade da eleição on-line do dia 14. Com isso, Jorge Salgado foi confirmado como vencedor e assumiu a presidência do Vasco em janeiro de 2021.

2026: eleição volta a ter disputa na Justiça

O histórico de controvérsias ganhou um novo capítulo às vésperas da eleição deste sábado. Desta vez, o centro da discussão é o modelo de votação. Pedro Strozenberg, candidato da chapa Vasco dos Vascaínos, acionou a Justiça para exigir a utilização de biometria facial.

O candidato argumenta que a medida é necessária para aumentar a segurança e a transparência do processo. Na ação, também pede que, caso a biometria não seja implementada, a votação pela internet seja suspensa e o pleito aconteça exclusivamente de forma presencial.

Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias (Foto: Reprodução)

A iniciativa provocou uma reação da Assembleia Geral do Vasco. Em nota oficial, o presidente do órgão, Alan Belaciano, defendeu a manutenção do formato híbrido, utilizado pelo clube em eleições anteriores, e afirmou que a suspensão do voto remoto poderia prejudicar associados que moram fora do Rio de Janeiro.

O clube também informou ter contratado uma auditoria independente para acompanhar o sistema e garantiu às chapas a possibilidade de fiscalização técnica.

Com isso, a eleição de 2026 chega ao sábado novamente com uma discussão judicial envolvendo as regras do processo eleitoral. A votação está prevista para acontecer das 10h às 22h, na sede do Calabouço e por meio de plataforma eletrônica.

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