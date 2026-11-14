Urna 7, apagão e brigas judiciais: as polêmicas que marcaram as eleições do Vasco
Com novo pleito marcado para este sábado (14), clube acumula um histórico de episódios marcantes
As eleições do Vasco são, historicamente, marcadas por muitas polêmicas e episódios memoráveis na disputa pelo comando do clube. Ao longo dos últimos anos, processos eleitorais cruz-maltinos foram parar na Justiça, tiveram resultados contestados e protagonizaram episódios que entraram para a história política de São Januário. Entre os casos mais emblemáticos estão a polêmica da urna 7, em 2017, e o apagão durante a votação de 2020.
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O cenário volta a ganhar destaque neste sábado (14), quando os sócios vascaínos irão às urnas para escolher os representantes do clube no próximo triênio. Com quatro chapas na disputa, o pleito de 2026 acontece em formato híbrido, com votação presencial e pela internet. Às vésperas de mais uma eleição, vale relembrar episódios que ajudam a explicar por que a política do Vasco costuma ser tão agitada.
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2017: a polêmica da urna 7
Um dos episódios mais conhecidos da história recente das eleições vascaínas aconteceu em novembro de 2017. Na ocasião, Eurico Miranda, então presidente e candidato à reeleição, disputava o pleito com Julio Brant e Fernando Horta.
A principal controvérsia envolveu a chamada urna 7, que reunia votos de associados que haviam ingressado no quadro social do clube entre novembro e dezembro de 2015. Por suspeitas de irregularidades nas inscrições e na comprovação dos pagamentos das mensalidades, a Justiça determinou que esses votos fossem depositados separadamente.
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Ao todo, 691 associados estavam nessa condição, e 475 votos foram efetivamente registrados na urna. A votação ganhou ainda mais repercussão depois que reportagens do ge ouviram associados que afirmaram não ter pago mensalidades e relataram divergências nas datas de suas inscrições.
Com a apuração de todas as urnas, Eurico Miranda apareceu como vencedor, com 2.111 votos, contra 1.975 de Julio Brant. A diferença de apenas 136 votos, porém, colocou a urna 7 no centro da disputa: sem os votos questionados, Brant passaria à frente, com 1.933 contra 1.683.
Dias depois, uma decisão judicial determinou a suspensão dos 475 votos da urna. O resultado ficou sub judice, e o processo eleitoral continuou cercado de questionamentos. Ainda assim, mais um capítulo polêmico marcaria esta eleição.
A ruptura de Campello e a reviravolta no Conselho
Sem os votos da urna 7, Brant venceu a votação entre os sócios, com uma chapa que tinha Alexandre Campello como vice. No entanto, às vésperas da escolha definitiva pelo Conselho Deliberativo, o ex-médico do clube rompeu a aliança e lançou candidatura própria.
Aproveitando o desentendimento com o antigo aliado, Campello articulou apoio de grupos ligados a Eurico Miranda, derrotado na votação entre os sócios. O modelo eleitoral da época permitia que o Conselho Deliberativo, formado por 300 integrantes, escolhesse o presidente. Brant tinha direito a indicar 120 conselheiros, enquanto o grupo de Eurico indicava outros 30; as demais vagas eram ocupadas por conselheiros natos.
Com a articulação política, Campello conseguiu reunir votos suficientes para vencer a disputa. Na votação de janeiro de 2018, recebeu 154 votos, contra 88 de Brant. Foi a primeira vez que o Conselho Deliberativo escolheu um presidente diferente do candidato vencedor entre os associados.
Campello alegou ter rompido por falta de participação nas decisões da futura gestão e negou ter feito acordos por cargos com Eurico. Brant classificou o episódio como uma traição. A reviravolta provocou protestos de torcedores e se tornou um dos capítulos mais controversos das eleições vascaínas.
2020: duas eleições, decisões judiciais e o apagão em São Januário
A eleição de 2020 foi um dos episódios mais caóticos da história política do Vasco. Em meio à pandemia de Covid-19, uma disputa sobre a data e o formato da votação levou o clube a realizar dois pleitos em um intervalo de apenas sete dias, com candidatos diferentes e decisões judiciais que mudaram o rumo do processo.
Inicialmente, uma decisão da Justiça determinou que a eleição acontecesse em 14 de novembro, exclusivamente pela internet. Na véspera, porém, uma nova liminar mudou o calendário e estabeleceu uma votação presencial para o dia 7, em São Januário.
O pleito começou normalmente, mas foi interrompido às 20h25, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, determinar a suspensão da votação. Cerca de 50 minutos depois, a mesa diretora da Assembleia Geral decidiu retomar o processo, contrariando a ordem judicial. Alexandre Campello, Jorge Salgado e Julio Brant, que disputavam a presidência, abandonaram a votação em protesto. Permaneceram apenas Leven Siano e Sérgio Frias.
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A confusão ganhou contornos ainda mais emblemáticos às 22h15, quando as luzes de São Januário foram apagadas. As urnas foram lacradas inicialmente, mas acabaram abertas durante a madrugada para a contagem dos votos, realizada com auxílio de lanternas de celulares. Leven Siano terminou como o mais votado, com 1.155 votos, e reivindicou a vitória.
Uma semana depois, em 14 de novembro, aconteceu a segunda votação, desta vez on-line, com participação de Jorge Salgado e Julio Brant. Salgado venceu com 1.682 votos e também se considerou eleito. O impasse continuou na Justiça, já que Leven defendia a validade do primeiro pleito.
A definição só veio em dezembro, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invalidou a votação presencial de 7 de novembro e reconheceu a validade da eleição on-line do dia 14. Com isso, Jorge Salgado foi confirmado como vencedor e assumiu a presidência do Vasco em janeiro de 2021.
2026: eleição volta a ter disputa na Justiça
O histórico de controvérsias ganhou um novo capítulo às vésperas da eleição deste sábado. Desta vez, o centro da discussão é o modelo de votação. Pedro Strozenberg, candidato da chapa Vasco dos Vascaínos, acionou a Justiça para exigir a utilização de biometria facial.
O candidato argumenta que a medida é necessária para aumentar a segurança e a transparência do processo. Na ação, também pede que, caso a biometria não seja implementada, a votação pela internet seja suspensa e o pleito aconteça exclusivamente de forma presencial.
A iniciativa provocou uma reação da Assembleia Geral do Vasco. Em nota oficial, o presidente do órgão, Alan Belaciano, defendeu a manutenção do formato híbrido, utilizado pelo clube em eleições anteriores, e afirmou que a suspensão do voto remoto poderia prejudicar associados que moram fora do Rio de Janeiro.
O clube também informou ter contratado uma auditoria independente para acompanhar o sistema e garantiu às chapas a possibilidade de fiscalização técnica.
Com isso, a eleição de 2026 chega ao sábado novamente com uma discussão judicial envolvendo as regras do processo eleitoral. A votação está prevista para acontecer das 10h às 22h, na sede do Calabouço e por meio de plataforma eletrônica.
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