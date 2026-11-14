O confronto contra a Chapecoense, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, pode representar um divisor de águas para o Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois de encerrar sua participação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Cruz-Maltino concentra todas as suas atenções na competição nacional, e o resultado em Chapecó será determinante para definir quais objetivos o clube poderá perseguir nas últimas rodadas.

➡️ Chapecoense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Atualmente na 13ª colocação, com 41 pontos, o Vasco vive um cenário de dois caminhos possíveis. De um lado, precisa afastar definitivamente o risco de rebaixamento. Do outro, ainda alimenta o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027 por meio do Brasileirão.

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A distância para o Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de apenas quatro pontos. Ao mesmo tempo, uma vitória sobre a Chapecoense faria a equipe chegar aos 44 pontos, ficando a três da atual nona colocação, ocupada por Santos e Red Bull Bragantino, ambos com 47 pontos.

No primeiro turno, Vasco e Chape empataram em 1 a 1, em São Januário

Um resultado positivo pode dar tranquilidade ao elenco para olhar para a parte de cima da tabela e manter viva a possibilidade de disputar uma competição continental na próxima temporada, principalmente com a possibilidade de abertura de um G-8 ou G-9. Já um tropeço pode aumentar a preocupação com a parte inferior da classificação e transformar as últimas rodadas em uma luta para evitar o rebaixamento.

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➡️Vasco ainda pode alcançar Libertadores pelo Brasileirão; classificados podem chegar a nove

Depois da partida contra a Chapecoense, o Vasco terá mais quatro compromissos para encerrar sua participação no Brasileirão: Internacional, em São Januário; Red Bull Bragantino, fora de casa; Atlético-MG, também como visitante; e Vitória, novamente em casa.

Vasco terá quatro desfalques de última hora contra a Chapecoense

Além da importância do confronto, o técnico Pedro Emanuel terá problemas para montar a equipe. O Vasco vai ter quatro ausências para a partida deste sábado (14).

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Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê não viajaram com a delegação para Santa Catarina. Thiago Mendes apresenta dores nas costas, enquanto Nuno tem um problema no adutor da coxa direita. Sosa sente desconforto no adutor da coxa esquerda. Já Tchê Tchê foi diagnosticado com tendinopatia na perna direita e passou por um procedimento não cirúrgico.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

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Escalações prováveis

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Anderson; Heitor, Kauan, Victor Caetano e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Ramírez.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Ramon Rique e Lescano; Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gómez (Adson ou Puma).