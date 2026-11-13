Quem é o maior ídolo da história do Vasco? Vote!

Em mais uma temporada de protagonismo na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino vive um momento de mudança conhecendo novos personagens em sua história. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Vasco" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(34,34,26)" target="_blank">Vasco? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Os cinco nomes foram escolhidos em votação com jornalistas, que elegeram Dinamite, Edmundo, Juninho Pernambucano, Romário e Barbosa entre os cinco maiores da história do clube.

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Cada repórter montou seu top-5 dos maiores ídolos da equipe. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nessa primeira eleição, Roberto Dinamite liderou o ranking, com 48 pontos.

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Confira todos os votos dos jornalistas

Votos dos jornalistas ídolo do Vasco (Foto: Arte Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Vasco segundo os jornalistas

Votos dos jornalistas ídolo do Vasco (Foto: Arte Lance!)

Confira um pouco mais sobre a história do postulantes a maior ídolo da história do Vasco

Roberto Dinamite

Revelado pelo Vasco, Dinamite estreou no elenco profissional em 1971 e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 708 gols. Foi protagonista da conquista do Campeonato Brasileiro de 1974 e dos títulos estaduais de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Também teve uma passagem pelo Barcelona e, posteriormente, retornou a São Januário, onde encerrou a carreira.

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Juninho Pernambucano

Conhecido como Reizinho da Colina, Juninho Pernambucano marcou época no Vasco com sua qualidade técnica e principalmente pelas cobranças de falta. Foi um dos principais nomes da equipe campeã da Libertadores de 1998, quando marcou um gol histórico contra o River Plate, no Monumental de Núñez. Também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2000 e o Campeonato Carioca de 1998. Depois de brilhar no futebol europeu, retornou ao clube em 2011.

Barbosa

Um dos maiores goleiros da história do Vasco, Moacyr Barbosa foi protagonista do lendário Expresso da Vitória, equipe que dominou o futebol carioca e conquistou o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1948, além de diversos títulos estaduais. Defendeu o clube entre 1945 e 1962 e se tornou uma das principais referências de sua geração.

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Romário

Revelado pelo Vasco, Romário iniciou sua trajetória profissional no clube em 1985. Depois de brilhar na Europa e conquistar a Copa do Mundo de 1994, retornou a São Januário em 2000 e foi protagonista da conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano e da Copa Mercosul. Em sua terceira passagem pelo clube, alcançou o milésimo gol em 2007.

Edmundo

Conhecido como Animal, Edmundo teve uma relação intensa com o Vasco, clube pelo qual viveu alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira. Revelado em São Januário, ganhou projeção nacional e, após passagens por outros clubes, retornou em 1996. No ano seguinte, protagonizou uma temporada histórica, liderando o time na conquista do Campeonato Brasileiro de 1997 e terminando a competição como artilheiro, com 29 gols.