Modelo de votação movimenta os bastidores antes de eleições no Vasco

A eleição presidencial do Vasco, marcada para este sábado (14), já movimenta os bastidores do clube. Além da disputa entre as chapas pela presidência no próximo triênio, o modelo de votação virou motivo de debate às vésperas do pleito.

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A votação será realizada das 10h às 22h (de Brasília), em formato híbrido, com participação presencial na sede do Calabouço e por meio de uma plataforma on-line. O sistema, no entanto, foi questionado judicialmente por um dos candidatos.

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Nesta terça-feira (11), Pedro Strozenberg, da chapa "Vasco dos Vascaínos", entrou com uma ação judicial contra o clube para tornar obrigatório o uso de biometria facial na eleição presidencial. Caso a exigência não seja atendida, o candidato pede que a votação on-line seja suspensa e que o pleito aconteça exclusivamente de forma presencial.

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Pedro Strozenberg é o candidato da chapa "Vasco dos Vascaínos" (Foto: João Araújo/Divulgação)

Vasco se posiciona sobre ação judicial

Em nota oficial assinada por Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral, o Vasco se manifestou sobre a iniciativa de Pedro Strozenberg. O clube demonstrou preocupação com a possibilidade de suspensão do sistema on-line e defendeu a manutenção do modelo híbrido.

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Ainda segundo Belaciano, o formato já foi utilizado nas eleições de 2020 e 2023, além de Assembleias Gerais realizadas nos últimos anos. O comunicado também afirma que o Estatuto Social prevê a possibilidade de votação não presencial e estabelece garantias relacionadas à segurança, ao sigilo e à pessoalidade do voto.

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Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do clube (AGE) (Foto: Divulgação / LinkedIn

O Vasco informou ainda que contratou uma auditoria independente, disponibilizou às chapas o acompanhamento técnico do sistema e adotou medidas para garantir a transparência do processo eleitoral.

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Na avaliação da Assembleia Geral, uma eventual suspensão da votação on-line a poucos dias do pleito poderia prejudicar milhares de associados, especialmente aqueles que moram fora do Rio de Janeiro.

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Ao final da nota, o órgão reafirmou o compromisso com a realização de uma eleição segura, transparente e com ampla participação dos sócios.

Leia a nota na íntegra:

A Assembleia Geral do Club de Regatas Vasco da Gama informa aos sócios e à comunidade vascaína que o candidato Pedro Strozenberg entrou com ação judicial contra o clube para tornar obrigatório o uso da biometria facial na eleição presidencial de 14 de novembro e, se essa exigência não for atendida, impedir a votação on-line e tornar o pleito integralmente presencial.



A iniciativa preocupa porque representa um retrocesso e coloca em risco um modelo de participação democrática consolidado no Vasco, utilizado nas eleições de 2020 e 2023 e nas Assembleias Gerais dos últimos anos. O Estatuto Social assegura a votação não presencial, a segurança do sistema, o sigilo e a pessoalidade do voto, além da fiscalização por auditoria especializada. O clube contratou auditoria independente, garantiu às chapas o acompanhamento técnico e vem adotando todas as providências necessárias para realizar uma eleição transparente, segura e acessível a todos os associados habilitados.



Suspender o voto on-line a poucos dias da eleição pode prejudicar milhares de associados que contam com essa modalidade, especialmente os que moram fora do Rio de Janeiro.



A Assembleia Geral reafirma seu compromisso com o Estatuto e com uma eleição segura, transparente e de ampla participação, e espera que, no dia 14 de novembro, o Vasco realize mais uma eleição marcada pela organização, pela segurança e pelo respeito à vontade soberana de seus sócios.



Alan Belaciano

Presidente da Assembleia Geral