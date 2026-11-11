Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Pedro Strozenberg

As eleições para a presidência do Vasco acontecem no próximo sábado (14), quando os sócios do clube vão escolher quem estará à frente da instituição no próximo triênio. Na semana que antecede a votação, o Lance! entrevista os quatro candidatos ao cargo para apresentar suas propostas, ideias e projetos para o futuro do clube.

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O segundo entrevistado será Pedro Strozenberg é o candidato da chapa "Vasco dos Vascaínos". A composição conta com Mário de Aquino Borges como 1º vice-presidente e Bernardo Santos da Silveira como 2º vice-presidente. Já Alcides Martins é o candidato à presidência da Assembleia Geral.

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Quem é Pedro Strozenberg?

Sócio do Cruz-Maltino há 42 anos, Strozenberg integra o Conselho Fiscal da atual gestão do Vasco associativo. Apesar disso, esteve entre os conselheiros que se posicionaram contra a venda de 90% das ações da Vasco SAF à Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. Fora do Vasco, o candidato trabalha como diretor executivo do Viva Rio desde fevereiro de 2025.

Confira a entrevista completa de Pedro Strozenberg

Balanço da gestão: qual é a sua avaliação da atual gestão do Vasco? Quais foram os principais acertos e erros da administração de Pedrinho?

- Pedrinho teve o mérito de lutar pela retomada do controle da SAF, afastando a 777. Mas sua gestão gastou muito e gastou mal. Foram quase R$ 200 milhões investidos somente em atacantes, sem o retorno esperado em campo. Mesmo com o crescimento das receitas, o Vasco continuou se endividando e sofrendo no futebol. Além disso, considero um erro gravíssimo reduzir a participação do associativo na SAF de 30% para apenas 10%. O Vasco perdeu ainda mais influência e, com um contrato que depende em muitos pontos da boa vontade do investidor, precisamos de alguém com independência para fiscalizar e cobrar. Pedrinho, que fez o negócio, não é o mais indicado para essa função. Precisamos de uma gestão que defenda os interesses do clube, não apenas os dos investidores.

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SAF: qual será a sua postura em relação à proposta de aquisição de 90% da SAF por um grupo ligado a Marcos Lamacchia que já foi aprovada nos ritos internos do clube? Caso o negócio seja concretizado, como pretende fiscalizar a atuação do novo investidor e preservar os interesses do clube associativo?

- Sempre defendi que o Vasco precisa de investidores, mas não pode abrir mão de sua grandeza e independência. Tive minhas críticas, porque considero que uma decisão dessa importância exigia mais transparência e tempo para analisar os contratos. Mas vou torcer muito e contribuir em tudo o que puder para que dê certo. Respeito a decisão dos sócios.

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O novo contrato apresenta possibilidades importantes, mas também fragilidades. Há uma série de investimentos e apoios que dependem da boa vontade do controlador, sem garantias contratuais rígidas. Por isso, precisamos de uma gestão independente que proteja os interesses do Vasco.

Apesar de torcer para o sucesso, não tenho qualquer vínculo ou compromisso com o novo investidor. Minha independência me dá liberdade para exigir o cumprimento das obrigações contratuais e buscar novos compromissos em benefício do clube. Os investidores passam, os presidentes passam, mas o Vasco fica.

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Participação do associativo: qual deve ser o papel da associação na administração do futebol e na mudança de controle da SAF? Como garantir que o Vasco associativo mantenha sua relevância?

- O Vasco é um dos clubes mais vitoriosos da história do Brasil no futebol e em muitos outros esportes. Seus sócios e sua torcida que construíram essa história, enfrentaram o racismo e ergueram São Januário. Vamos atuar em todas as frentes para fortalecer os esportes olímpicos e paralímpicos, e ajudar a SAF a avançar na construção de um futebol cada vez mais forte. Mas, mesmo com apenas 10% das ações, exerceremos o nosso direito de fiscalização das promessas e dos compromissos previstos no contrato.

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Dívidas e finanças: como pretende lidar com o passivo financeiro do clube associativo e quais serão as prioridades para melhorar a situação econômica do Vasco?

- O primeiro passo é ter responsabilidade com o dinheiro do Vasco. Precisamos equacionar as dívidas, cumprir os compromissos financeiros e buscar novas fontes de receita. Tenho muita experiência na direção do Viva Rio, trabalhando com grandes empresas, construindo parcerias e tirando projetos do papel. Essa experiência ficará a serviço do nosso clube.

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Vamos buscar novos patrocinadores, ampliar o quadro social, valorizar nosso patrimônio e aumentar a arrecadação. Temos tudo o que é necessário para realizar uma gestão profissional e com total transparência. O Vasco tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil e já deu inúmeras provas de que pode fortalecer cada vez mais o clube.

Futebol: quais medidas considera necessárias para fortalecer o departamento de futebol e garantir que o Vasco tenha condições de disputar títulos de forma recorrente?

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- O Vasco precisa voltar a entrar em campo para disputar títulos, não apenas para escapar das últimas posições, como ocorre na atual gestão. Nós vamos ajudar a SAF, mas também o nosso papel será o de cobrar os investimentos prometidos, o cumprimento do contrato e a formação de equipes competitivas. Ao contrário da atual gestão, temos independência para fazer isso, porque nosso único compromisso é com o Vasco.

Pedro Strozenberg é o candidato da chapa "Vasco dos Vascaínos" (Foto: João Araújo/Divulgação)

São Januário: quais são seus planos para o estádio? A reforma ou ampliação de São Januário será uma prioridade da sua gestão? Como pretende viabilizar o projeto e realizar a transferência do potencial construtivo?

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- São Januário é muito mais do que um estádio. É um patrimônio histórico, construído com o esforço dos vascaínos, e precisa continuar pertencendo ao clube associativo.

- A reforma nunca foi uma prioridade para a gestão Pedrinho, como não foi para a de Jorge Salgado, que o Pedrinho apoiou. Essas gestões só tinham uma ideia fixa: "vender o Vasco", de qualquer jeito, são pessoas que desistiram do clube. O que fez Pedrinho, além de revender o futebol? Nada, absolutamente nada. E o que melhor representa essa gestão com visão estreita do que o fracasso da reforma de São Januário? E isso tinha que ser absoluta prioridade. Absoluta.

Palmeiras, Flamengo e Corinthians arrecadam 4,5 milhões por partida, pois a média de público é acima de 40 mil por jogo. O Vasco arrecada 1 milhão, no máximo, porque joga para 20 mil. Podemos discutir o absurdo privilégio da concessão do Maracanã, mas não podemos negar a realidade: eles arrecadam e continuarão arrecadando muito mais enquanto for assim. E isso ocorre porque as gestões Salgado e Pedrinho nunca quiseram de verdade enfrentar isso; queriam vender o futebol do Vasco, se livrar do Vasco, não recuperá-lo. Vamos enfrentar essa questão de frente, porque, sem São Januário renovado e para, no mínimo, o dobro de público, o Vasco já parte de uma enorme desvantagem.

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Categorias de base: como pretende fortalecer as categorias de base e ampliar o aproveitamento de jogadores formados no clube no elenco profissional?

- O Vasco tem uma tradição enorme na formação de jogadores, e precisamos valorizar esse patrimônio. Vamos cobrar os investimentos previstos para as categorias de base, melhorar a estrutura de formação e fortalecer o Colégio Vasco da Gama, que é motivo de orgulho para todos nós.

O Colégio, que tinha seu apoio assegurado no contrato anterior com a 777, não conta com a mesma garantia no novo contrato. Existe a possibilidade de patrocínio pela SAF, mas precisamos de uma gestão independente e com capacidade de diálogo para transformar essa possibilidade em apoio concreto.

Também quero ir além. Temos a proposta de criar, por meio de parcerias educacionais, a Universidade Vasco da Gama, voltada à formação na área esportiva. Nem todos os jovens conseguem chegar ao futebol profissional, mas todos merecem oportunidades. Queremos formar atletas e também profissionais que possam construir suas carreiras no esporte e contribuir com o próprio Vasco.

Governança e transparência: quais mudanças pretende implementar na estrutura administrativa do Vasco para ampliar a transparência, a fiscalização e a participação dos sócios nas decisões?

- O primeiro compromisso é com o respeito às regras institucionais e às melhores práticas de governança. A atual gestão teve suas práticas administrativas questionadas, inclusive na Justiça, por problemas de transparência e de cumprimento dos procedimentos institucionais. Nós vamos mudar essa realidade.

Transparência para mim é prioridade. Eu mesmo já precisei recorrer à Justiça para garantir o acesso à lista de sócios do Vasco. Isso mostra o quanto precisamos mudar a cultura administrativa do clube.

Nossa gestão terá prestação de contas permanente, divulgação regular dos balanços, transparência nos contratos e acesso dos associados às informações a que têm direito. Também vamos ampliar a participação dos sócios nas decisões, com respeito ao Estatuto, aos processos institucionais e aos princípios da boa governança. O Vasco precisa ser administrado com profissionalismo, responsabilidade e respeito aos seus sócios.

Esportes olímpicos e paralímpicos: como pretende conduzir os esportes olímpicos e paralímpicos do Vasco? Quais serão as prioridades para fortalecer essas modalidades, garantir investimentos e ampliar o apoio aos atletas?

- Somos um clube de tradição esportiva, e os esportes olímpicos e paralímpicos precisam voltar a ter o espaço e a atenção que merecem. Minha experiência no Viva Rio me ensinou a construir parcerias e captar recursos para projetos de grande impacto. Vamos buscar apoio de empresas privadas, programas públicos de incentivo ao esporte e parcerias com instituições.

O novo contrato da SAF abre a possibilidade de aportes de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões para essas modalidades, mas esses recursos não estão assegurados como obrigações rígidas. Por isso, precisamos de independência e capacidade de diálogo para buscar esses investimentos e garantir que os esportes olímpicos e paralímpicos sejam valorizados.

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Também vamos trabalhar para regularizar a situação documental do clube, ampliar o acesso às leis de incentivo e construir uma política de desenvolvimento esportivo com planejamento, transparência e apoio aos nossos atletas.

Compromisso com o torcedor: qual é a principal meta que pretende cumprir durante o mandato e que compromisso assume com o torcedor vascaíno para os próximos anos?

- Meu principal compromisso é defender os interesses do Vasco acima de qualquer dirigente ou investidor. Não vamos aceitar promessas descumpridas, falta de transparência ou um clube associativo enfraquecido e sem voz. Vamos fiscalizar a SAF, cobrar os investimentos e trabalhar para que o Vasco volte a ter um futebol competitivo, capaz de disputar títulos de forma recorrente.

Também quero construir uma gestão que escute e respeite os vascaínos. Vamos criar uma Ouvidoria para garantir um canal direto de diálogo com os sócios e torcedores. Minha experiência com ouvidoria me ensinou a importância de ouvir para buscar soluções. O vascaíno não pode depender só das redes sociais, muito menos encontrar o silêncio da diretoria quando precisa de uma resposta.

Ao mesmo tempo, vamos cuidar das nossas sedes, dos nossos atletas e do patrimônio que gerações de vascaínos construíram.

Sou sócio do Vasco há 42 anos. Minha paixão começou muito antes disso, nas arquibancadas. Sei o que significa amar esse clube e sofrer por ele. Quero devolver ao vascaíno o orgulho de ver um Vasco forte, respeitado e vencedor. Presidentes e investidores passam. O Vasco fica.

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