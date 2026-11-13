Justiça indefere pedido de Pedro Strozenberg, e eleição do Vasco é mantida para sábado

A Justiça indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado por Pedro Strozenberg, candidato à presidência do Vasco pela chapa "Vasco dos Vascaínos", que solicitava a obrigatoriedade de autenticação por biometria facial para os associados que votarem.

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A Assembleia Geral do Vasco divulgou uma nova nota oficial confirmando a manutenção das regras estabelecidas no edital de convocação. Com isso, o processo eleitoral seguirá normalmente, sem a exigência adicional de biometria facial para a votação on-line.

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Em comunicado, a Assembleia Geral afirmou que a decisão mantém as condições previstas no edital e destacou a segurança do sistema de votação utilizado pelo clube. O Vasco reafirmou o compromisso com o cumprimento do Estatuto Social, a transparência do processo eleitoral e a garantia do direito de voto aos associados habilitados.

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Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias (Foto: Reprodução)

Confira a nota completa

A Assembleia Geral do Club de Regatas Vasco da Gama informa aos associados e à torcida vascaína que a Justiça indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo candidato Pedro Strozenberg, da chapa Vasco dos Vascaínos, em ação que solicitava a obrigatoriedade de autenticação por biometria facial para o exercício do voto remoto na eleição presidencial do Clube.



Com a decisão, ficam mantidas as condições estabelecidas no edital de convocação. Dessa forma, a Justiça reconhece a segurança do sistema de votação usado pelo clube.



A Assembleia Geral Ordinária (AGO) Eleitoral será realizada neste sábado (14/11), conforme previsto, nas modalidades presencial e on-line. A votação presencial será realizada na sede do Calabouço, que funcionará exclusivamente para a votação, das 10h às 22h. A votação online seguirá os procedimentos e horários estabelecidos no edital de convocação.



A Assembleia Geral reafirma seu compromisso com o cumprimento do Estatuto Social, com a transparência do processo eleitoral e com a garantia do direito de voto a todos os associados habilitados.



Alan Belaciano

Presidente da Assembleia Geral

Club de Regatas Vasco da Gama

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A eleição presidencial está marcada para este sábado (14) e será realizada nas modalidades presencial e online. A votação presencial acontecerá na sede do Calabouço, que funcionará exclusivamente para receber os eleitores, das 10h às 22h (de Brasília). Já a votação pela internet seguirá os procedimentos e horários definidos previamente no edital de convocação.

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