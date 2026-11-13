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Roberto Dinamite é eleito o maior ídolo da história do Vasco

Juninho Pernambucano e Edmundo fecharam o top-3

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 20:00
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Roberto Dinamite na inauguração da estátua no Estádio São Januário,
Roberto Dinamite na inauguração da estátua no Estádio São Januário (Foto: Daniel RAMALHO/CRVG)

Grande nome do Cruz-Maltino, Roberto Dinamite foi eleito o maior ídolo da história do Vasco da Gama em votação popular realizada pelo Lance!. Depois de liderar o ranking elaborado por dez jornalistas, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, também conquistou a preferência dos torcedores e ficou com o primeiro lugar na enquete.

Assim como Pelé no Santos, o maior artilheiro da história do Gigante da Colina foi quase unanimidade, com 82% dos votos. Atrás dele, vieram, empatados com 6%, Edmundo e Juninho Pernambucano. Fecharam o top-5 Romário, com 4%, e Barbosa com 2%.

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O nome dos cinco ídolos do Vasco foi selecionado em votação inicial com jornalistas. Dez repórteres montaram seus rankings. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nessa primeira eleição, Roberto Dinamite liderou com 48 pontos.

Entre os jornalistas ouvidos pelo Lance!, Roberto Dinamite foi escolhido por oito deles, tendo Romário e Juninho Pernambucano um voto cada como maior ídolo da história da equipe.

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Roberto Dinamite na inauguração da estátua no Estádio São Januário,
Roberto Dinamite na inauguração da estátua no Estádio São Januário, Foto: Daniel RAMALHO/CRVG)

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História de Roberto Dinamite pelo Vasco

Eleito maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite foi criado pelas categorias de base do clube, o estreou profissionalmente em 1971, aos 17 anos, marcando seu primeiro gol em 25 de novembro daquele ano, contra o Internacional, no Maracanã.

A atuação rendeu a manchete "Garoto-Dinamite explodiu", do Jornal dos Sports, que deu origem ao apelido que o acompanharia por toda a carreira.

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Ao longo de mais de duas décadas dedicadas ao Cruz-Maltino, Roberto ele marcou 708 gols em 1.110 partidas. Entre seus momentos mais marcantes está a conquista do Campeonato Brasileiro de 1974, primeiro título nacional da história vascaína.

Títulos pelo Vasco

Títulos nacionais

  • Campeonato Brasileiro: 1974

Títulos estaduais

  • Campeonato Carioca: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992

Torneios e conquistas complementares

  • Taça Guanabara: 1976, 1977, 1986, 1987 e 1990
  • Troféu Ramón de Carranza: 1987 e 1988

Recordes individuais históricos de Roberto Dinamite

  1. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 190 gols (1971–1992)
  2. Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca: entre 279 e 284 gols (dependendo da fonte estatística, todas com liderança isolada)

Nos clássicos, seu desempenho também foi excepcional:

  1. Contra o Flamengo: 27 gols
  2. Contra o Fluminense: 36 gols
  3. Contra o Botafogo: 25 gols
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