Os cenários de Vasco e Flamengo na posição de goleiro geram questionamentos para a próxima temporada. De um lado, Léo Jardim viveu momentos de instabilidade em 2026 e o Cruz-Maltino avalia reforçar o setor. Do outro, Rossi também enfrentou críticas da torcida rubro-negra, o que alimentou especulações sobre possíveis mudanças na posição.

Nesse contexto, o nome de John Victor, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, passou a ser associado aos dois clubes nas redes sociais. Segundo informações da ESPN, o goleiro de 30 anos manifestou o desejo de deixar a equipe inglesa em janeiro de 2027. Sem espaço no elenco e ainda sem entrar em campo na temporada 2026/27, o brasileiro busca um novo destino para recuperar a sequência de jogos. O Nottingham Forest aceitaria negociá-lo, mas pede pelo menos 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,1 milhões).

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Apesar dos rumores e das especulações entre torcedores, tanto Vasco quanto Flamengo não veem o goleiro como alvo, pelo menos no momento. Confira o cenário de cada clube.

Vasco quer concorrência para Léo Jardim

O Vasco deve buscar um goleiro no mercado de transferências para disputar posição com Léo Jardim na próxima temporada. Segundo a apuração do Lance!, a avaliação interna é de que o goleiro titular precisa de um outro atleta da posição para ter como "sombra", principalmente diante dos altos e baixos apresentados pelo atual titular ao longo de 2026.

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John Victor, porém, não é um dos alvos do Cruz-Maltino neste momento. O goleiro está entre os muitos nomes mapeados pelo departamento de futebol, mas não existe uma negociação em andamento ou uma investida planejada pela contratação do jogador do Nottingham Forest.

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A tendência é que o Vasco procure um nome de outro patamar financeiro, com o objetivo de aumentar a concorrência pela titularidade. Fuzato, que chegou em 2025 com essa missão, não conseguiu cumprir esse papel ao longo das duas últimas temporadas e não terá o contrato renovado.

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Phillipe Gabriel, por sua vez, é tratado como uma promessa para o futuro. O clube conduz a transição do jovem goleiro para o profissional com cautela e entende que ele ainda não está pronto para assumir a função de concorrente imediato de Léo Jardim.

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Léo Jardim em campo pelo Vasco contra o Palmeiras no primeiro jogo entre as equipes na semifinal da Copa do Brasil 2026 (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress).

John é bem avaliado no Flamengo, mas não é um alvo

No Flamengo, Rossi também atravessa um período de questionamentos. Apesar de ter sido importante na campanha da Libertadores do ano passado, o argentino recebeu críticas da torcida ao longo de 2026. Andrew, contratado no início da temporada junto ao futebol português por aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões na época). Segundo a apuração do Lance!, John é bem avaliado internamente pela diretoria, mas também não é um alvo do Rubro-Negro no momento.

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O cenário financeiro, no entanto, representa um obstáculo para grandes investimentos. O Flamengo vive incertezas sobre a continuidade do contrato de patrocínio com a Betano e terá de lidar com o pagamento de R$ 199 milhões referentes à contratação de Lucas Paquetá.

Diante dos compromissos financeiros e dos investimentos recentes no elenco, o clube projeta um cenário orçamentário mais complicado para 2027, o que pode influenciar o planejamento para a próxima janela de transferências.

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O goleiro Rossi gesticula no empate do Flamengo com o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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Além disso, os rumores sobre uma possível contratação de Alisson, goleiro do Liverpool, não procedem. Neste momento, não há uma negociação do Flamengo pelo jogador da Seleção Brasileira.

Assim, embora John Victor seja bem avaliado pelos dois clubes cariocas, não há, até o momento, uma investida concreta de Vasco ou Flamengo pela contratação do goleiro do Nottingham Forest.