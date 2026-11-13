Bastidores: divergências salariais afastam Jair de renovação com o Vasco

A permanência de Jair no Vasco para a próxima temporada está cada vez mais distante. Apesar do interesse inicial do clube em manter o volante, divergências nas negociações contratuais dificultaram um acordo entre as partes. Com vínculo até dezembro de 2026, o jogador de 32 anos não deve continuar em São Januário.

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A situação envolve uma promessa feita ao estafe do atleta durante o processo de recuperação de sua grave lesão no joelho. Segundo apuração do Lance!, quando Jair retornou aos gramados e começou a apresentar bom desempenho, seus representantes receberam a sinalização de que o Vasco ofereceria um novo contrato de dois anos, mantendo os vencimentos atuais do jogador.

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Entretanto, a proposta apresentada pelo clube foi diferente do que havia sido sinalizado: um vínculo de apenas uma temporada, com redução de 50% do salário. A oferta foi prontamente recusada pelo volante, o que aumentou a distância entre as partes.

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O Vasco iniciou as conversas para uma renovação em setembro, demonstrando interesse na permanência do meio-campista. No entanto, dificilmente os envolvidos chegarão a um denominador comum. Jair já recebeu sondagens de clubes da Série A e do exterior, mas pretende definir seu destino somente após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

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Jair em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Lesões atrapalharam o planejamento

A situação contratual de Jair também passa pelo histórico recente de problemas físicos. Em 2024, o volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Já em agosto da temporada seguinte, durante uma partida contra o Sport, teve uma grave lesão no joelho direito.

Inicialmente, o diagnóstico apontava uma ruptura parcial dos ligamentos, com necessidade de cirurgia e longo período de recuperação. Posteriormente, o procedimento médico envolveu a reconstrução do ligamento cruzado e o tratamento de outras estruturas do joelho. Com isso, o jogador teve sua temporada encerrada antecipadamente.

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Diante da gravidade da lesão e da impossibilidade de retorno antes do fim do vínculo, o Vasco decidiu prorrogar seu contrato. O novo acordo, assinado em dezembro de 2025, estabeleceu vínculo até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada.

A extensão estava condicionada ao cumprimento de uma meta: participar de pelo menos 60% das partidas do Vasco no segundo semestre de 2026, a partir de julho.

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Jair durante treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Jair conseguiu retornar aos gramados em julho, antes mesmo de completar o período máximo inicialmente previsto para sua recuperação. Depois de quase 11 meses afastado, o volante voltou apresentando bom desempenho e começou a recuperar espaço na equipe.

Quando vivia um momento de retomada, porém, sofreu mais um problema físico. No dia 16 de agosto, contra o Santos, teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita. A nova contusão interrompeu sua sequência de jogos e comprometeu as chances de alcançar a meta estabelecida em contrato.

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Desempenho em campo

Se as condições físicas geram preocupação no departamento de futebol, a qualidade técnica de Jair não é motivo de dúvida. Quando esteve disponível, o volante apresentou bons números e demonstrou capacidade para contribuir com a equipe.

Inclusive, algumas estatísticas colocam o jogador em vantagem na comparação com Santiago Sosa, atual titular da posição no Vasco.

Média por jogo Jair Sosa Bolas longas certas 83,30% 56,50% Passes ofensivos certos 94,50% 75,50% Desarmes certos 1,3 1,1 Posse ganha 2 0 Dribles certos 2 1 Duelos no chão ganhos 65,60% 52,20% Duelos aéreos ganhos 61,50% 58,50% Distância percorrida 9,9 km 9,1 km Perda de posse 2 10,9

*Dados Sofascore

Os números mostram que Jair apresenta vantagens em diferentes fundamentos, especialmente na qualidade dos passes, na distribuição de jogo e nos duelos individuais. O volante também registra maior distância percorrida por partida em relação a Sosa.

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O dilema do Vasco, portanto, está menos relacionado ao futebol apresentado pelo jogador e mais às incertezas sobre sua condição física e à relação entre custo e disponibilidade. Aos 32 anos, Jair acumula duas graves lesões no joelho em um intervalo relativamente curto, além de uma nova contusão muscular.

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Mesmo com o bom desempenho demonstrado após o retorno, o histórico médico pesa na avaliação do clube. Do outro lado, o jogador entende que merece condições contratuais diferentes das apresentadas, principalmente diante da sinalização anterior de manutenção salarial e de um vínculo mais longo.

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Com o impasse estabelecido, o cenário aponta para uma saída ao fim do contrato. A definição, entretanto, ficará para depois do Campeonato Brasileiro, quando Jair e seus representantes deverão avaliar as sondagens recebidas e decidir os próximos passos da carreira.

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