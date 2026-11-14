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Lesão de Rayan, da Seleção Brasileira, vira assunto: 'Não existe'

Jogador sofreu entorse e não enfrenta o Japão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 07:33
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Rayan avança com a bola na partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo de 2026
Rayan desfalcou a Seleção Brasileira contra o Japão (Foto: Divulgação/CBF)

No último treino antes do confronto entre Brasil e Japão neste sábado (14), Rayan sofreu uma entorse no tornozelo e repercutiu nas redes sociais. Conforme indicava o técnico Carlo Ancelotti, o jovem revelado pelo Vasco seria titular na partida e, possivelmente, atuaria na função de meia de criação.

➡️Do 4-2-4 ao 4-3-3: o plano tático de Ancelotti na Seleção

Veja alguns comentários:

Rayan e Vitor Reis acenam antes de treino da Seleção Brasileira
Rayan e Vitor Reis acenam antes de treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como chegam as equipes

Para os compromissos de novembro, o treinador italiano apresentou novidades na lista de convocados. No entanto, não poderá contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que ficaram fora da relação em razão de um acordo entre os clubes, que disputam o título do Campeonato Brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O único corte por lesão foi o de Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista não estará à disposição de Ancelotti para os dois amistosos. Entre as novidades da convocação estão André, do Corinthians, Allan, do Manchester City, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, além de Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

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O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, promete oferecer dificuldades à Seleção. As equipes se enfrentaram no primeiro mata-mata da Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida.

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