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Eleições do Vasco ocorrem neste sábado; entenda como funciona

Quatro chapas disputam a presidência do clube para o próximo triênio, de 2027 a 2029

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 05:00
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Ct Moacyr Barbosa - VASCO
CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

O Vasco terá um dia bastante movimentado neste sábado (14). Além do compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o clube realizará as eleições para definir os representantes da instituição no próximo triênio (2027–2029). Quatro chapas disputam a presidência da Diretoria Administrativa: Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto.

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Mas, afinal, como funciona o processo eleitoral do Cruz-Maltino? A votação será realizada das 10h às 22h (de Brasília), em formato híbrido, com possibilidade de participação presencial ou pela internet. O direito ao voto é restrito aos associados que estejam em pleno exercício de seus direitos sociais e constem na lista definitiva de eleitores.

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Quem são os candidatos à presidência do Vasco?

Quatro chapas estão inscritas para disputar a eleição:

  • Pedrinho – Sempre Vasco;
  • Pedro Strozenberg – Vasco dos Vascaínos;
  • Sérgio Frias – O Vasco é Eterno;
  • Raul Lima Neto – O Vasco é para Quem Acredita.

O vencedor assumirá a presidência da Diretoria Administrativa para o triênio 2027–2029.

Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias
Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias (Foto: Reprodução)

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Como será realizada a votação?

Os sócios aptos poderão escolher seus representantes de duas maneiras. A primeira será remotamente, por meio de uma plataforma eletrônica, seguindo os procedimentos de identificação e autenticação divulgados pelo clube.

A segunda opção será presencial, na sede do Calabouço, localizada na Rua Jardel Jércolis, no Centro do Rio de Janeiro. Mesmo nesse formato, a votação será realizada por sistema eletrônico.

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O voto será pessoal, secreto e intransferível. Portanto, não será permitido votar por procuração. O sistema também deverá impedir que um associado vote duas vezes, tanto presencialmente quanto pela internet.

Quais cargos serão definidos nas eleições?

Embora a disputa pela presidência da Diretoria Administrativa concentre as atenções, a eleição não se limita à escolha do principal representante executivo do clube.

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De acordo com o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, os associados também escolherão a Presidência da Assembleia Geral e, pelo menos, metade dos integrantes do Conselho Deliberativo.

O Conselho Deliberativo tem papel importante na estrutura política e administrativa do Vasco, enquanto a Diretoria Administrativa é responsável pela condução da gestão associativa do clube.

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Como será feita a apuração dos votos?

Após o encerramento da votação, às 22h, será iniciada a apuração, seguida da conferência e da proclamação dos resultados. O processo contará com fiscalização de representantes credenciados das chapas. Além disso, o próprio Vasco contratará uma auditoria independente para acompanhar os procedimentos, verificar a integridade do sistema eletrônico e fiscalizar tecnicamente a apuração.

As chapas também poderão contratar auditorias independentes por conta própria, respeitando os procedimentos de credenciamento estabelecidos no edital.

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