Jornalistas apontam maior ídolo da história do Vasco

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Nesta sexta-feira (13), é a vez de descobrir o maior nome da história do Vasco. Mas, como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Cruz-Maltino. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, que está no final deste texto.

Nesta votação, cada repórter montou seu top-5 dos maiores ídolos da equipe. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nessa primeira eleição, Roberto Dinamite liderou o ranking, com 48 pontos.

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Em seguida, vem Edmundo, com 24 pontos, Juninho Pernambucano, com 22, e Barbosa e Romário, com 20 pontos cada.

Oito dos repórteres ouvidos pela reportagem elegeram Dinamite como o maior ídolo da história do clube, sendo que um escolheu Romário e um Juninho Pernambucano.

Além dos jogadores citados no top-5 e que irão para votação popular, outros ídolos vascaínos também foram lembrados. Ademir Menezes fez oito pontos, Bellini seis e Pedrinho e Mauro Galvão, um.

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Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos dos jornalistas ídolo do Vasco (Foto: Arte Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Vasco segundo os jornalistas

Ranking ídolos Vasco (Foto: Arte Lance!)