Vasco não perde para a Chapecoense há quase 10 anos no Brasileirão
Cruz-Maltino enfrenta a equipe catarinense neste sábado (14), em partida adiada da 21ª rodada
O Vasco enfrenta a Chapecoense neste sábado (14), em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil e com foco na reta final da competição, o Cruz-Maltino encara o lanterna em busca de uma recuperação no torneio. Para o confronto, a equipe carioca conta com um retrospecto favorável diante do adversário: não perde para o time catarinense há quase dez anos.
Ao todo, os clubes já se enfrentaram 12 vezes, com três vitórias vascaínas, duas da Chapecoense e sete empates. O último triunfo da equipe catarinense aconteceu em 14 de novembro de 2017. Desde então, o Vasco não voltou a ser derrotado pelo adversário.
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Como foi a última derrota do Vasco para a Chapecoense?
O último revés cruz-maltino aconteceu na Arena Condá, em 14 de novembro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Chapecoense apostou nas jogadas aéreas desde os primeiros minutos e pressionou o adversário. Depois de algumas tentativas frustradas, Andrei Girotto conseguiu balançar as redes.
Com dificuldades para criar oportunidades no ataque, o Vasco encontrou em Nenê sua principal referência ofensiva. O camisa 10 protagonizou a melhor chance da equipe ao deixar Douglas em boas condições para finalizar, mas o volante parou em uma defesa de Jandrei com o rosto.
Na sequência, Nenê cobrou escanteio na medida para Jean subir mais alto que a defesa e cabecear firme, deixando tudo igual no placar.
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Na segunda etapa, a Chapecoense continuou levando perigo e finalizando mais vezes. Martín Silva chegou a fazer boas intervenções, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos mandantes. Aos 16 minutos, Arthur cortou para o meio e acertou um chute potente, que ainda tocou na trave antes de entrar, garantindo a vitória catarinense.
Confira os relacionados do Vasco
Goleiros
- Léo Jardim
- Fuzato
- Pablo
Zagueiros
- Lucas Freitas
- Robert Renan
- Saldivia
- Gabriel Pereira
Laterais
- Paulo Henrique
- Puma Rodríguez
- Lucas Piton
- Cuiabano
Meias
- Rojas
- Matheus Carvalho
- Ramon Rique
- Lescano
- Jair
Atacantes
- David
- Loide Augusto
- Brenner
- Adson
- Colidio
- Andrés Gómez
- Marino
- Bruno Duarte
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