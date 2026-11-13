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Vasco não perde para a Chapecoense há quase 10 anos no Brasileirão

Cruz-Maltino enfrenta a equipe catarinense neste sábado (14), em partida adiada da 21ª rodada

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 18:30
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Nenê em ação durante Chapecoense e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro
Nenê em ação durante Chapecoense e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Flickr/Vasco)

O Vasco enfrenta a Chapecoense neste sábado (14), em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil e com foco na reta final da competição, o Cruz-Maltino encara o lanterna em busca de uma recuperação no torneio. Para o confronto, a equipe carioca conta com um retrospecto favorável diante do adversário: não perde para o time catarinense há quase dez anos.

Ao todo, os clubes já se enfrentaram 12 vezes, com três vitórias vascaínas, duas da Chapecoense e sete empates. O último triunfo da equipe catarinense aconteceu em 14 de novembro de 2017. Desde então, o Vasco não voltou a ser derrotado pelo adversário.

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Como foi a última derrota do Vasco para a Chapecoense?

O último revés cruz-maltino aconteceu na Arena Condá, em 14 de novembro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Chapecoense apostou nas jogadas aéreas desde os primeiros minutos e pressionou o adversário. Depois de algumas tentativas frustradas, Andrei Girotto conseguiu balançar as redes.

Jogadores do time verde celebram juntos durante partida de futebol, no campo gramado, com público ao fundo.
Jogadores da Chapecoense comemorando gol marcado contra o Vasco, na Arena Condá (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

Com dificuldades para criar oportunidades no ataque, o Vasco encontrou em Nenê sua principal referência ofensiva. O camisa 10 protagonizou a melhor chance da equipe ao deixar Douglas em boas condições para finalizar, mas o volante parou em uma defesa de Jandrei com o rosto.

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Na sequência, Nenê cobrou escanteio na medida para Jean subir mais alto que a defesa e cabecear firme, deixando tudo igual no placar.

Jogadores vestindo camisa branca comemoram gol; um é erguido por colegas, com o patrocinador CAIXA visível.
Nenê comemorando gol em Chapecoense e Vasco, na Arena Condá (Foto: Divulgação/Vasco)

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Na segunda etapa, a Chapecoense continuou levando perigo e finalizando mais vezes. Martín Silva chegou a fazer boas intervenções, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos mandantes. Aos 16 minutos, Arthur cortou para o meio e acertou um chute potente, que ainda tocou na trave antes de entrar, garantindo a vitória catarinense.

Confira os relacionados do Vasco

Goleiros

  • Léo Jardim
  • Fuzato
  • Pablo

Zagueiros

  • Lucas Freitas
  • Robert Renan
  • Saldivia
  • Gabriel Pereira

Laterais

  • Paulo Henrique
  • Puma Rodríguez
  • Lucas Piton
  • Cuiabano

Meias

  • Rojas
  • Matheus Carvalho
  • Ramon Rique
  • Lescano
  • Jair

Atacantes

    1.
  1. David
    2. 2.
  2. Loide Augusto
    3. 3.
  3. Brenner
    4. 4.
  4. Adson
    5. 5.
  5. Colidio
    6. 6.
  6. Andrés Gómez
    7. 7.
  7. Marino
    8. 8.
  8. Bruno Duarte

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