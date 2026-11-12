Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Sérgio Frias

As eleições para a presidência do Vasco acontecem no próximo sábado (14), quando os sócios do clube vão escolher quem estará à frente da instituição no próximo triênio. Na semana que antecede a votação, o Lance! entrevista os quatro candidatos ao cargo para apresentar suas propostas, ideias e projetos para o futuro do clube.

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O terceiro entrevistado será Sérgio Frias, candidato da chapa "O Vasco é eterno". A composição conta com Silvio Godoi como 1º vice-presidente e Marcelo Borges como 2º vice-presidente. Já Denis Carrega Dias é o candidato à presidência da Assembleia Geral.

Quem é Sérgio Frias?

Sérgio Frias tem 56 anos, é sócio do Vasco há 34, conselheiro há 25 (excetuando o período de agosto de 2011 a novembro de 2014), benemérito há nove anos, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, candidato à presidência do clube em 2020 e à vice-presidência em 2023. Também foi colaborador do Vasco em inúmeros casos, independentemente da gestão, fundamentalmente na área histórica.

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Formado em Direito e Gestão Esportiva, ele também é escritor, pesquisador, palestrante, comunicador, professor convidado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) há sete anos e, informalmente, um historiador do Vasco.

Confira a entrevista completa de Sérgio Frias

Balanço da gestão: qual é a sua avaliação da atual gestão do Vasco? Quais foram os principais acertos e erros da administração de Pedrinho?

- A gestão termina seu mandato repleta de fracassos, mas com ótima propaganda sobre si, portanto um dos grandes méritos dela foi saber se propagandear nas redes e incutir no público uma sensação contrária aos fatos.

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Em 2024, após assumir o futebol e permitir que se desse sequência à contratação do treinador Alvaro Pacheco, o clube sofreu sua maior goleada, diante do principal rival, em toda a história do clássico. O ano seguiu e a melhora no futebol, a partir da efetivação do treinador Rafael Paiva, foi visível. A chegada à semifinal da Copa do Brasil contou com três classificações nos pênaltis, mas a postura do time no Campeonato Brasileiro, junto à contratação de Phillippe Coutinho, levou o torcedor a ter esperanças maiores por um bom 2025.

O que se viu, entretanto, no ano passado, foi a pior performance do Vasco em relação ao número de vitórias e derrotas numa temporada, neste século. O clube obteve 23 vitórias e 28 derrotas. Até então, as piores performances haviam ocorrido em 2020, na gestão de Alexandre Campello (15 V a 19 D), em 2013, na gestão de Roberto Dinamite (22 V e 24 D), em 2018, na gestão de Alexandre Campello (24 V e 26 D), em 2021, na gestão de Jorge Salgado (25 V e 26 D) e em 2023, na gestão da 777 comandando o futebol (20 V e 21 D). Aliás, neste século, o único presidente do Vasco que não terminou com um saldo negativo, entre vitórias e derrotas numa temporada, foi Eurico Miranda.

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A vexaminosa participação na Copa Sul-Americana, com goleada inédita de um clube brasileiro diante de um venezuelano em partidas oficiais, e a eliminação, praticamente sedimentada, após goleada sofrida no Equador, frente ao Independiente del Valle-EQU no jogo de ida, resumem o que foi o Vasco na competição.

Já na Copa do Brasil, mais uma vez valendo-se dos pênaltis, o Vasco passou, através deles, em três disputas, frente ao Operário de Ponta Grossa-PR, Botafogo e Fluminense, e, quando parecia que teria tudo para conquistar o título, foi derrotado pelo Corinthians em casa, na decisão.

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Neste ano, até a entrada, na prática, da empresa Almirante (o contrato foi assinado em julho, embora ratificado apenas em outubro), o clube caminhava para um possível rebaixamento. Figurava no Z4, onde ficou por cerca de dez rodadas até setembro e já trocara duas vezes de técnico no ano.

Nos pênaltis, novamente, obteve classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, passando pelo Volta Redonda, embolou-se na Copa Sul-Americana, com discursos disformes do objetivo do Vasco na competição, um do ex-treinador Renato Gaúcho, outro da direção vascaína. Na Copa do Brasil, passará pelo Paysandu e Fluminense, quando muitos apontavam o tricolor com ligeiro favoritismo, em razão da fase que atravessavam os dois clubes.

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As contratações de Sosa, Facundo Colidio e Lezcano, além de Bruno Duarte, menos badalado no momento da aquisição, só foram possíveis em função de um adiantamento do investimento previsto em contrato para o futebol, a partir da venda, que é de R$ 500 milhões, em cinco anos. Isso foi fundamental para o crescimento do Vasco nas competições e, desta vez, de maneira sólida, o clube chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, embora eliminado em ambas e de forma constrangedora frente ao Boca Juniors-ARG no Maracanã.

O Vasco, neste ano, foi o quarto clube que mais investiu em contratações, mas figura na 13.ª colocação no Campeonato Brasileiro, até o presente momento, com um jogo a menos, podendo chegar a 11.º, cumprindo tal compromisso atrasado e obtendo a vitória contra o lanterna do certame, como esperamos. Para se ter uma ideia da diferença entre um passado relativamente recente e o ano de 2026, em 2017 o Vasco gastou em contratações 27 vezes menos que o Flamengo e classificou-se para a Taça Libertadores, terminando a competição em sétimo lugar. Foi, aliás, naquele ano, a última classificação do clube à competição até aqui.

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O péssimo planejamento do primeiro semestre, as contratações em pacote do início da temporada (pouco eficientes), a mudança de treinador e o gasto desenfreado sem lastro levavam o clube e sua torcida à uma sensação de desespero, daí, inclusive, o motivo pelo qual a venda parecia urgir, entendida como única solução, num cenário de erros continuados da gestão e de futuro incerto.

A partir do dito acima, torna-se ininteligível para o torcedor vascaíno a compreensão de que a revenda do futebol do clube não era necessária. A direção do Vasco, que teve como maior acerto de sua gestão a retirada da 777 do controle acionário e, portanto, o poder dela de gerir o futebol cruzmaltino, já o fez objetivando a revenda, com o grupo Lamacchia por perto, desde antes da concessão de liminar dada ao Club de Regatas Vasco da Gama para tal retomada de controle em maio de 2024.

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Ou seja, o objetivo não foi gerir o futebol, passando pelos percalços naturais, buscando diminuir o custo operacional, entendido pela própria gestão, ao assumir o futebol, como altíssimo (cerca de R$ 40 milhões, em maio de 2025), mas sim achar um caminho que trouxesse a ela o congelamento da dívida para poder gastar mais e até mesmo endividar-se sem consequências.

O plano foi iniciado com uma liminar inominada, obtida em outubro de 2024 (a partir dela o clube passou 16 meses sem pagar credor algum, apenas custo operacional), seguiu com a entrada em Recuperação Judicial no início de 2025, conseguindo-se, mesmo assim, estourar orçamento e pôr em jogo 10% do futebol, como compensação para receber R$80 milhões, com quase metade disso em juros, via Crefisa, fato ocorrido em outubro de 2025.

Após o anúncio de uma construída revenda para o filho de José Lamacchia, no fim de dezembro do ano passado, com um custo operacional no mesmo mês 20% maior que o de maio de 2024, sem pagar credor nenhum, apenas o próprio custo operacional, a direção do clube resolveu ir ao mercado, tornando o clube um dos que mais investiram em contratações no início da temporada. Com o fiasco continuado, o torcedor do Vasco viu como única solução a venda do futebol, conforme era o desejo da própria gestão, que, a esta altura, já havia se comprometido com pagamentos futuros, sem ter caixa ou condições para honrá-los, apostando exatamente na revenda e em empréstimos dos que desejavam comprar para, primeiro, sobreviver e depois conseguir contratar, objetivando sair da posição próxima à zona de rebaixamento, depois sair de dentro dela.

Os termos da negociação não foram discutidos em Conselho Deliberativo uma vez sequer antes do dia de deliberação da venda, e o Conselho de Beneméritos, no qual houve, de fato, algum debate, produziu, em comissão da qual participei, um parecer alertando para os riscos que o Club de Regatas Vasco da Gama corria (e corre) diante daquilo que havia sido proposto pela direção a conselheiros e sócios estatutários do clube.

Além disso, são preocupantes os termos da proposta de reforma estatutária apresentados pela gestão, via Conselho Deliberativo, os quais, além de fragilizar mais ainda o clube, em detrimento da Vasco SAF até, em vários itens, têm em seu bojo a possibilidade de extinção do Club de Regatas Vasco da Gama num capítulo específico, sob o título "Da Dissolução e Liquidação", com um único artigo, que trata da dissolução, fusão ou extinção do clube, bastando para tal uma única Assembleia Geral Extraordinária, com 80% dos sócios do Vasco dando aceite a isso.

Vale destacar que, em 2022, os sócios deram aval à possibilidade de perda do estádio de São Januário, apenas com o investimento de R$ 300 milhões por parte da 777 Partners, com R$ 50 milhões passados, além deste valor, para o Club de Regatas Vasco da Gama. No caso, se isso ocorresse, bastariam 50% + 1 voto numa Assembleia Geral Extraordinária para o estádio mudar de dono. Ressalte-se que, três anos depois, o Vasco teve a oportunidade de receber gratuitamente R$ 500 milhões de reais para obras, via potencial construtivo, em ação oportunizada por lei complementar e apoio da prefeitura do Rio. Isso demonstra como as propagandas induzem ao erro e a forma como o clube vai sendo entregue e abrindo hipóteses para se entregar mais, contando com o desespero da torcida, que não vê o clube ganhar um título no futebol profissional há dez anos e não chegar à Taça Libertadores da América nos últimos nove até aqui.

Finalmente, sobre os esportes nos quais a gestão visou investir ou criar parcerias, ou simplesmente disputar, três dos mais tradicionais apresentaram resultados pífios (como no caso do Remo), foram um desastre (citando o basquete) e trouxeram à tona a incompetência de responsáveis por tocá-los (vide a eliminação no futsal por atleta sem condições de jogo escalado para atuar).

SAF: qual será a sua postura em relação à proposta de aquisição de 90% da SAF por um grupo ligado a Marcos Lamacchia que já foi aprovada nos ritos internos do clube? Caso o negócio seja concretizado, como pretende fiscalizar a atuação do novo investidor e preservar os interesses do clube associativo?

- A proposta já foi aceita, aprovada e a empresa já possui vínculo com o Vasco desde julho. Atuar em harmonia é um termo muito melhor para início de relação do que fiscalizar, mas para isso ocorrer, o dito pela direção do Vasco em reuniões do Conselho de Beneméritos, de uma vontade da outra parte em ter um Vasco forte, institucionalmente, para além dos números baixíssimos do acordo e da fragilização do clube, no que tange às suas receitas, deve se dar na prática. Um clube forte e um futebol forte deve ser o objetivo institucional das duas partes.

Participação do associativo: qual deve ser o papel da associação na administração do futebol e na mudança de controle da SAF? Como garantir que o Vasco associativo mantenha sua relevância?

O futebol será gerido pela SAF. Cabe-nos apresentar uma realidade, que é consequência, também, da distopia vivida em 15 dos últimos 18 anos. Dois dados do século atual podem esclarecer e servir de parâmetro para se achar um bom caminho.

Confronto diante do Flamengo:

Século XXI

Vasco com Eurico Miranda na presidência do clube:

Vasco 19 x 16 Flamengo – Campeonatos Brasileiros (09 x 05, quase o dobro de vitórias do Vasco).

Roberto Dinamite, Alexandre Campello, Jorge Salgado, Pedrinho:

Vasco 05 x 29 Flamengo – Campeonatos Brasileiros (0 x 11)

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Número de decisões diretas em competições oficiais disputadas no século XXI (taças e campeonatos):

Vasco com Eurico Miranda na presidência do clube:

Vasco campeão – 9 vezes – Vice – 4 vezes

Roberto Dinamite, Alexandre Campello, Jorge Salgado, Pedrinho:

Vasco campeão – 2 vezes – Vice – 10 vezes

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O clube poderá investir no conhecimento sobre o esporte, no saber esportivo, criar formas para desenvolver isso e transformar o meio, através da UNIVASCO, projeto nosso a ser implantado, após busca de recursos e de estrutura para tal. O Vasco foi pioneiro na criação de um colégio em seu território e pode vir a ser pioneiro, também, na criação de uma universidade nele, voltada ao esporte e à formação de profissionais especializados nele, em inúmeras áreas distintas, que se atrelam direta ou indiretamente a ele.

O Vasco pode e deve investir em sua história, em vários meios de cultura, a partir dela, desde livro a filmes, desde fotos a material audiovisual, desde o futebol até outros esportes. Nenhum clube no Brasil tem a grandeza da história do Vasco e os exemplos dados pela instituição à sociedade, ao longo de sua trajetória de quase 130 anos. Tudo isso tem de ser valorizado, levado sistematicamente ao público e reavivado com ações de cidadania e de defesa às suas tradições. O Vasco não é um clube apenas de inclusão, mas, muito para além disso, um clube que leva à ascensão. Quem veste a camisa do Vasco e brilha com ela eterniza-se, pois passa a fazer parte da memória de dezenas de milhões de torcedores.

Dívidas e finanças: como pretende lidar com o passivo financeiro do clube associativo e quais serão as prioridades para melhorar a situação econômica do Vasco?

- As dívidas, conforme exposto no contrato e dito em reuniões ocorridas no Conselho de Beneméritos do clube, serão pagas pela Nova SAF, portanto não é um ponto de preocupação para quem venha a buscar gerir o clube. O que deve ser entendido é a necessidade de não se criar novas dívidas, pois o orçamento anual do clube, tendo por baixo a receita líquida de 2025 é de 19 milhões de reais, enquanto o da Vasco SAF de R$537 milhões.

Futebol: quais medidas considera necessárias para fortalecer o departamento de futebol e garantir que o Vasco tenha condições de disputar títulos de forma recorrente?

Formar equipes mirando na busca por títulos e não vislumbrando a compra e venda de atletas.

O time do Vasco carece, há alguns anos, de atletas cascudos, experientes, num número de três a quatro como referência, acostumados a conquistar títulos; de um aproveitamento da base mais ousado, solidificando nos garotos a ideia de que serão postos em campo não para venda como premissa, mas sim visando criar uma relação mais longínqua com a torcida; de contratações pontuais para a formação de um elenco coeso, deixando as apostas como exceções à regra e visando uma ou duas referências incontestáveis.

A área de scout deve ser muito eficiente, o desenvolvimento de metodologias de treinamento de vanguarda e de comprovada eficiência esportiva deve ser uma busca constante, tudo aquilo que interfere na produção do atleta, não esquecendo das lições dadas pelo CAPRRES e a possibilidade de retorno dele com um profissional conceituadíssimo no meio esportivo e empático ao Vasco, institucionalmente, a reaproximação do futebol com os ex-atletas, que criaram um vínculo afetivo, mas eficientemente profissional com o clube e que devem ser aproveitados.

Um Vasco com cara de Vasco, com seu DNA vencedor, perdido pelo não aceite dos fatos e da concepção dos vencedores, substituídos em 15 dois últimos 18 anos, por perdedores, independentemente da luta destes pelo contrário.

Sérgio Frias é o candidato da chapa "O Vasco é eterno" (Foto: Divulgação)

São Januário: Quais são seus planos para o estádio? A reforma ou ampliação de São Januário será uma prioridade da sua gestão? Como pretende viabilizar o projeto e realizar a transferência do potencial construtivo?

- A reforma e ampliação do estádio de São Januário está vinculada hoje ao potencial construtivo. Com criatividade e sem exorbitância de gastos o estádio pode ter sua reforma e ampliação desenvolvidas, mas deve, também, ser buscada uma estratégia quanto à logística e ao entorno do estádio para resolução de eventuais problemas, com o aumento da capacidade. Estacionamento, melhoras quanto às áreas de escoamento para saída de torcedores, local do visitante fora do âmbito da arquibancada já construída, como parte, por exemplo, da região atrás do chamado "gol da piscina", onde seria o ideal a construção de mais lugares visando a ampliação, observação de um espaço para a imprensa mais adequado a condições melhores para ela realizar seu trabalho. Muito há de ser feito, mas com responsabilidade, sem propagandas descoladas da realidade, mas com uma perspectiva futura muito melhor que a atual.

Categorias de base: como pretende fortalecer as categorias de base e ampliar o aproveitamento de jogadores formados no clube no elenco profissional?

- O trabalho de base, de busca por talentos em tenra idade deve ter como princípio a ideia de parceria entre empresa e clube e um dos pontos que poderia ser mais bem conversado, mesmo com o contrato não vislumbrando isso, seria uma participação do clube nos valores a serem recebidos via mecanismos de solidariedade, pagos em vendas futuras de atletas partícipes da base de um clube, que por lá estiveram dos 12 aos 23 anos de idade.

Governança e transparência: quais mudanças pretende implementar na estrutura administrativa do Vasco para ampliar a transparência, a fiscalização e a participação dos sócios nas decisões?

- Os sócios podem e devem participar mais das decisões, pois foram empurrados, imprensados para tomar medidas de alto risco para o clube, fomentadas por discursos internos de diminuição do próprio clube e fragilidade visível de seus governantes para encontrar soluções, com a exceção de Eurico Miranda, o único que encarou de frente problemas, mesmo desgastando-se para resolvê-los, sem entregar o clube, sem aceitar a diminuição interna ou externa do Vasco.

Já em 2020 quando me candidatei à presidência do clube, falei em abrir espaços para debate, aproximar mais o presidente do clube com os sócios e suas demandas, passando a eles in loco a realidade dos fatos daquilo que quem está longe não consegue entender e através do debate, também compreender as demandas mais sensíveis. O presidente do Vasco falará com sua torcida diariamente, se exporá e buscará ouvir para tomar decisões. Núcleos de apoio restrito fazem parte do contexto, mas não podem prevalecer sempre. O Vasco foi vendido duas vezes sem debate praticamente algum e sem que os associados pudessem opinar para além do voto de desespero e de sonho, vendido pelos que entregaram o futebol do Vasco a terceiros.

Esportes olímpicos e paralímpicos: como pretende conduzir os esportes olímpicos e paralímpicos do Vasco? Quais serão as prioridades para fortalecer essas modalidades, garantir investimentos e ampliar o apoio aos atletas?

- O exposto contrato, voltado para leis de incentivo em esportes no geral (olímpicos, paralímpicos entre outros) tem no texto um termo que desobriga mais do que obriga: "envidar esforços". Os esforços envidados dizem respeito à busca de até R$15 milhões de reais anuais, por dez anos, via leis de incentivo. A própria torcida do Vasco e seu quadro social devem ter em suas mentes a importância para o clube de que tais esforços tragam, na prática, a verba necessária ao clube para desenvolver esportes tradicionais, emergentes, paralímpicos e outros de quaisquer ordem. Temos, claro, planos para vários e sabemos, também que o Club de Regatas Vasco da Gama, com certidões, também poderá obter verbas para pôr em prática projetos.

Uma das questões reside na formação de elencos nos esportes, pois as leis de incentivo neste caso adequam-se ao ICMS e não a impostos federais, que nos parece ser a grande possibilidade de abatimento das partes relacionadas ao grupo comprador, visando incentivar projetos.

A conversa é importante, o entendimento do fortalecimento institucional do Club de Regatas Vasco da Gama idem e a harmonia entre as partes que visam o bem do clube, fundamental.

Compromisso com o torcedor: qual é a principal meta que pretende cumprir durante o mandato e que compromisso assume com o torcedor vascaíno para os próximos anos?

- O compromisso é o de proteção ao Vasco, de respeito ao clube, de cuidado com ele, de escudar o Vasco, de pôr o Vasco na frente ou em igualdade de condições com os demais, no mínimo, dentro daquilo que passou a ser a competência do presidente do Vasco e ser, também, a voz do torcedor quanto à uma cobrança infinita por resultados, como sempre houve no Vasco, com exceção de 15 dos últimos 18 anos da história do clube, período no qual a torcida foi conduzida a justificar fracassos, derrotas (em duas gestões nesse período o Vasco não ganhou uma partida sequer do seu principal rival), por conta da massificação de discursos nos quais quem gere se protege, quem fica exposto é o clube e os resultados finais se repetem.

Prometo, também, buscar com afinco que todo e qualquer preconceito seja repelido pelo clube, inclusive um invisibilizado, mas claramente presente, o do etarismo. Muito aprendi sobre o clube com os mais experientes, os de cabeça branca e sempre os respeitei. Justificativas foram criadas para se deixar de ouvir a experiência e apostar sistematicamente na aventura. Tais aventuras levaram o Vasco a perdas de todas as ordens, justificadas por discursos convenientes e até mesmo, em alguns casos, falaciosos.

A essência do Vasco está em sua história e não à toa os que a valorizavam tornaram-se vencedores eternizados, diante dos três outros clubes grandes do Rio de Janeiro no confronto direto.

Por fim, a missão é trabalhar pelo clube, cobrar o resultado e a boa gestão no futebol, mas ajudando os responsáveis por ele naquilo que for possível para que os resultados surjam, os títulos venham, as crianças vascaínas vibrem e a sala de troféus do clube se expanda.

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