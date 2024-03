Torcida do Vasco protesta após eliminação no Campeonato Carioca: ‘Fora Alexandre Mattos’

Ramón Díaz não foi poupado de críticas após eliminação do Vasco no Carioca (Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A eliminação do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca revoltou parte dos torcedores do clube. O Cruz-Maltino perdeu a chance de fazer a final contra o Flamengo e ficará três semanas sem jogos oficiais.

Nas redes sociais, os vascaínos não pouparam as escolhas do técnico Ramón Díaz para o jogo contra o Nova Iguaçu, mas também criticaram Alexandre Mattos. Confira as reações na web: